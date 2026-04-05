Fox News: Ο Τραμπ λέει ότι είναι πιθανή συμφωνία με το Ιράν έως τη Δευτέρα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανό να επιτευχθεί έως τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Κυριακή το Fox News έπειτα από συνέντευξη που παραχώρησε ο ίδιος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την οργισμένη ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος απείλησε με «μία ζωντανή κόλαση» την Τεχεράνη την ερχόμενη Τρίτη αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, με μία ανάρτηση στο Truth Social, η οποία βρίθει απειλών και ύβρεων και θυμίζει λίγο πολεμικό ανακοινωθέν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για ένα άνευ προηγουμένου κύμα επιθέσεων στο Ιράν τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιώντας φράσεις που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν, μέσω του Truth Social, έθεσε ένα ωμό τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, κατονομάζοντας μάλιστα την ερχόμενη Τρίτη (7 Απριλίου) ως την ημέρα που «η κόλαση θα ξεσπάσει» πάνω από το ιρανικό έδαφος.

Στο στόχαστρο ενέργεια και logistics: «Power plant day»

Ο Τραμπ δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας για το τι σκοπεύει να πλήξει. Χαρακτήρισε την Μεγάλη Τρίτη ως «Ημέρα των Σταθμών Ενέργειας» (Power Plant Day) και «Ημέρα των Γεφυρών» (Bridge Day), όλα μαζί σε ένα πακέτο επιθέσεων που στόχο έχουν να «νεκρώσουν» τη χώρα. Η απειλή για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σημαίνει άμεσο μπλακ-άουτ σε ολόκληρο το Ιράν., ενώ η απειλή ότι θα στοχοποιήσει και γέφυρες αποσκοπεί στην πλήρη παράλυση των μετακινήσεων και του ανεφοδιασμού του ιρανικού στρατού.

«Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!!», έγραψε χαρακτηριστικά, προϊδεάζοντας για μια επιχείρηση πρωτοφανούς έκτασης και ισχύος.

Η μάχη για τα Στενά του Ορμούζ

Το κίνητρο πίσω από το νέο ξέσπασμα του Τραμπ είναι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, της πιο κρίσιμης θαλάσσιας διόδου για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Με την υβριστική φράση «Ανοίξτε τα Στενά, τρελοί μπάσταρδοι», ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν κανέναν αποκλεισμό ή παρενόχληση στη ναυσιπλοΐα.

«Ή θα τα ανοίξετε ή θα ζήσετε στην κόλαση – ΑΠΛΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ!», κατέληξε στην ανάρτησή του, σφραγίζοντας την απειλή με τη φράση «Praise be to Allah», σε έναν προκλητικό και ειρωνικό τόνο προς την ηγεσία των Μουλάδων.

Η αντίστροφη μέτρηση για την Τρίτη

Η Ουάσινγκτον φαίνεται πως έχει ήδη μετακινήσει τις απαραίτητες δυνάμεις στην περιοχή, μετά και την πρόσφατη διάσωση του Αμερικανού αεροπόρου που κατέρριψαν οι Ιρανοί. Η αναφορά σε συγκεκριμένη ημέρα (Τρίτη) δείχνει ότι η απόφαση για το χτύπημα έχει ληφθεί και το μόνο που απομένει είναι η εκπνοή του χρόνου. Το Ιράν πλέον βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα της άμεσης υποχώρησης ή της ολοκληρωτικής καταστροφής των κρίσιμων υποδομών του μέσα σε λίγες ώρες.