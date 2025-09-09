Φουντώνει η ισλαμοφοβία στη Γαλλία: Άφησαν κεφάλια γουρουνιών έξω από τζαμιά - Σκληρές εικόνες

Με ένα αποκρουστικό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι όσοι περνούσαν έξω από τζαμιά στο Παρίσι και τα περίχωρά του, καθώς κεφάλια γουρουνιών είχαν τοποθετηθεί στις πόρτες τους.

Η γαλλική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα την Τρίτη, αφού βρέθηκαν κεφάλια χοίρων έξω από αρκετά τζαμιά στην περιοχή του Παρισιού, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης. «Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπιστούν οι δράστες αυτών των αποκρουστικών πράξεων», έγραψε ο Λοράν Νουνέζ στο X.

Τα κεφάλια βρέθηκαν σε δημόσιους δρόμους στο Παρίσι και σε δύο κοντινές περιοχές εκτός πόλης, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της έρευνας, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρούνο Ρεταγιό, καταδίκασε τις πράξεις, χαρακτηρίζοντάς τες «προσβλητικές» και «απολύτως απαράδεκτες».

«Θέλω οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας να μπορούν να ασκούν τη θρησκεία τους με ηρεμία», δήλωσε.

🔴 ALERTE INFO | Des têtes de cochons ont été découvertes devant l'entrée de plusieurs mosquées à Paris et Montreuil avec inscrit "MACRON" sur la tête. 🐷🕌 pic.twitter.com/hkdiimusiu — SIRÈNES (@SirenesFR) September 9, 2025

Η Γαλλία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό εκτός Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν αναφέρει αύξηση της «εχθρότητας κατά των Μουσουλμάνων» και του «αντισημιτισμού» από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα.