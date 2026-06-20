Φουρνιέ για τη κατάκτηση της Euroleague: «Είμαι περήφανος που μπορέσαμε να το γιορτάσουμε αυτό μαζί»

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στην κορυφή της EuroLeague και της Stoiximan GBL και ο MVP του Final Four του T-Center, Εβάν Φουρνιέ, έστειλε μήνυμα στα social media για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.

Ο Γάλλος χάρηκε με τη ψυχή του αυτά τα τρόπαια και απέδειξε ότι τα ήθελε όσο κανείς άλλος στην ομάδα.

Το μήνυμα του Φουρνιέ

«Τροφοδοτημένο από αγάπη, ωθούμενο από φιλοδοξία, καθοδηγούμενο από θετικότητα. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν κι αυτή. Είμαι περήφανος που μπορέσαμε να το γιορτάσουμε αυτό μαζί. Τα λέμε σύντομα.»