Φουρνιέ για τη Sunel Arena:«Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί»
Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού σχολίασε το ενδεχόμενο να αγωνίζεται η ομάδα του στο γήπεδο της ΑΕΚ, τη Sunel Arena.
Ο Ολυμπιακός την επόμενη σεζόνόπως όλα δείχνουν, λόγω των εργασιών στο ΣΕΦ, θα αγωνίζεται στη Sunel Arena και ο Εβάν Φουρνιέ δεν μπορούσε να μην το σχολιάσει.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη έφερε την αντίδραση του, και ο ίδιος σχολίασε την είδηση μέσω του «Χ», γράφοντας: «Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί».
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οριστική συμφωνία για τη χρήση της έδρας της ΑΕΚ, ωστόσο οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία συζητήσεων.
Η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει παραχωρήσει προσωρινό παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό, προκειμένου να συμπεριληφθεί στον φάκελο της ομάδας προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τις απαραίτητες διαδικασίες αδειοδότησης.