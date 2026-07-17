Σπορ Ολυμπιακός ΑΕΚ Μπάσκετ

Φουρνιέ για τη Sunel Arena:«Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί»

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού σχολίασε το ενδεχόμενο να αγωνίζεται η ομάδα του στο γήπεδο της ΑΕΚ, τη Sunel Arena.

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Ο Ολυμπιακός την επόμενη σεζόνόπως όλα δείχνουν, λόγω των εργασιών στο ΣΕΦ, θα αγωνίζεται στη Sunel Arena και ο Εβάν Φουρνιέ δεν μπορούσε να μην το σχολιάσει.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έφερε την αντίδραση του, και ο ίδιος  σχολίασε την είδηση μέσω του «Χ», γράφοντας: «Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οριστική συμφωνία για τη χρήση της έδρας της ΑΕΚ, ωστόσο οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία συζητήσεων.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει παραχωρήσει προσωρινό παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό, προκειμένου να συμπεριληφθεί στον φάκελο της ομάδας προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τις απαραίτητες διαδικασίες αδειοδότησης.

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Σπορ Ολυμπιακός ΑΕΚ Μπάσκετ

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