Φουρνιέ στον κόσμο του Ολυμπιακού εν όψει Μπαρτσελόνα: «Ταρακουνήστε το ΣΕΦ!»

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα θα φιλοξενήσει τη Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το βράδυ της Πέμπτης (29/01, 21:15) για την 25η αγωνιστική της Euroleague, σε μία πολύ σημαντική αναμέτρηση που ενδέχεται να κρίνει πολλά για την απευθείας πρόκριση στη φάση των πλέι-οφ, αλλά και το πλεονέκτημα έδρας.

Οι φιλαθλοι των «ερυθρολεύκων» έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει sold out. Ο Γάλλος άσος των Πειραιωτών, Εβάν Φουρνιέ, με ανάρτηση στο X κάλεσε τους οπαδούς των Πειραιωτών να αντιμετωπίσουν τον αγώνα σαν τελικό, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θα χρειαστούμε να ταρακουνήσετε για τα καλά το ΣΕΦ αύριο», δίνοντας έτσι μήνυμα ενότητας και μαχητικού πνεύματος ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έσπευσαν να τον ενημερώσουν πως 10.000 φίλαθλοι της ομάδας θα δώσουν δυναμικό «παρών» στο Άμστερνταμ για τον αγώνα του ποδοσφαιρικού τμήματος εναντίον του Άγιαξ, με τον Γάλλο να απαντάει «Ισχύει, ελπίζω αλήθεια να προκριθούμε απόψε!».

Thats valid. I really hope we advance tonight! — Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 28, 2026

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας της EuroLeague με ρεκόρ 15-8 και διατηρεί σερί 4 νικηφόρων αποτελέσματων. Η Μπαρτσελόνα του Πασκουάλ, από την άλλη, παραμένει στην 4η θέση του πίνακα με ρεκόρ 16-8 και αναμένεται να παλέψει σκληρά για να διατηρήσει το εισιτήριο για το πλεονέκτημα έδρας.

Υπενθυμίζουμε, πως στο παιχνίδι του πρώτου γύρου οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με σκορ 98-85.