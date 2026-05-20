Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα 0-3: Σήκωσαν το Europa οι «Βίλανς», πιο κοντά στα... αστέρια ο Ολυμπιακός

Πως να το χάσει αυτό το τρόπαιο η Άστον Βίλα με τον Ουνάι Έμερι στον πάγκο της; Οι «Βίλανς» επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί και έκαναν εντυπωσιακά την δουλειά απέναντι στην Φράιμπουργκ, σηκώνοντας το Europa League στον μεγάλο τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Τίλεμανς (41'), Μπουεντία (45'+2) και Ρότζερς οι σκόρερ του αγώνα, σε έναν τελικό με... ελληνικό και «ερυθρόλευκο» ενδιαφέρον.

Η κατάκτηση του τροπαίου από την Βίλα, αν συνδυαστεί με την κατάκτηση της 4ης θέσης των Άγγλων στο πρωτάθλημα θα γλυτώσει από τον Ολυμπιακό έναν γύρω στα προκριματικά του Champions League. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως οι Πειραιώτες θα εκκινήσουν τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον 3ο προκριματικό, εξασφαλίζοντας παρουσία μίνιμουμ στο Europa League ακόμα και σε ενδεχόμενο αποκλεισμό σε αυτόν τον γύρο!

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Άστον Βίλα ξεκίνησε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση το παιχνίδι, απειλώντας μάλιστα την αντίπαλη εστία μόλις στο 3ο λεπτό με το μακρινό σουτ του Ρότζερς, υποχρεώνοντας τον Ατουμπόλου στην πρώτη του δύσκολη επέμβαση. Μετά το πρώτο τέταρτο οι Γερμανοί άφησαν πίσω το άγχος τους και απάντησαν με δική τους ευκαιρία έπειτα από στατική φάση. Η μπάλα έφτασε στον Χέφλερ, αυτός έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα εκατοστά δίπλα από το δοκάρι του Μαρτίνεθ.

Ο χρόνος άρχισε να κυλά χωρίς ευκαιρίες μετά το 20', με τις δύο ομάδες να έχουν αλληλοεξουδετερώσει η μια την άλλη. Μια στατική φάση όμως, άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα. Μια άψογα εκτελεσμένη κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ έφερε τον Τίλεμανς αμαρκάριστο μέσα στην περιοχή της Φράιμπουργκ, με το μονοκόμματο σουτ του Βέλγου να ανοίγει το σκορ του τελικού στο 41'.

Η Βίλα εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ και αύξησε την πίεση της, κερδίζοντας διαδοχικά κόρνερ που την κρατούσαν κοντά στην εστία των τυπικά γηπεδούχων. Κάπως έτσι, στο φινάλε του πρώτου μέρους και σε φάση διαρκείας ο ΜακΓκίν έπαιξε στον Μπουεντία, που με ένα σουτ-ζωγραφιά διπλασίασε το προβάδισμα των «χωριατών» στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι Άγγλοι συνέχισαν με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό το δεύτερο ημίχρονο, αναζητώντας ένα ακόμα γκολ για να κλειδώσει το παιχνίδι. Αυτό βρέθηκε στο 58ο λεπτό, με την προβολή του Ρότζερς από το γύρισμα του Μπουεντία στην μικρή περιοχή να διαμορφώνει το 0-3 της ομάδας του Έμερι.

Στο 75' η Βίλα έφτασε μια ανάσα από το τέταρτο γκολ, σε μια φάση που κυριολεκτικά... έκρυψαν την μπάλα πριν την εμφανίσουν στα πόδια του Μπουεντία σε θέση βολής. Ο Αργεντίνος όμως πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, σπαταλώντας μια μοναδική ευκαιρία. Τα υπόλοιπα λεπτά κύλησαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με την αγγλική ομάδα να κατακτά το Europa League εμφατικά!

Φράιμπουργκ: Ατουμπόλου, Κίμπλερ (Μακένγκο 73'), Γκίντερ, Λίνχαρτ (Ρόσενφέλντερ 61'), Τρέου, Έγκεσταϊν, Χέφλερ (Χόλερ 61'), Μανζάμπι, Μπέστε (Γκούντερ 86'), Γκρίφο (Σέρχαντ 73'), Ματάνοβιτς

Άστον Βίλα: Μαρτίνεζ, Κας, Κόνσα, Λίντελοφ (Ονάνα 66'), Τόρες (Μίνγκς 88΄), Ντιν (Μάτσεν 81'), Τίλεμανς (Ντάγκλας Λουίς 88'), Ρότζερς, ΜακΓκιν, Μπουεντία (Σάντσο 81'), Γουότκινς.