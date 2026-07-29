Φρανσίσκο: Τι φέρνει ο πρωτοκλασάτος γκαρντ στον Παναθηναϊκό και γιατί τον «γλυκοκοίταζε» η Ευρώπη

Είναι γεγονός... ο Παναθηναϊκός AKTOR, εκμεταλλευόμενος τον «λάθος» υπολογισμό της ομάδας του Τόνι Πάρκερ κάνει δικό του τον Γάλλο σταρ Σιλβέιν Φρανσίσκο, σε μία μεταγραφή που ίσως λύσει... τα άλυτα.

Ο Γάλλος, αποτελεί έναν από τους πιο εκρηκτικούς γκαρντ της EuroLeague τα τελευταία δύο χρόνια. Συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και προσωπική φάση, αποτελώντας έναν παίκτη που μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό ενός αγώνα είτε ως οργανωτής είτε ως σκόρερ. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε την κορυφαία χρονιά της καριέρας του, μετρώντας 16,5 πόντους και 6,5 ασίστ κατά μέσο όρο στην EuroLeague, ενώ σούταρε με σχεδόν 39% πίσω από τα 6,75 μέτρα.

Το «κρουστό» που δίνει τον ρυθμό... στη μπάντα του Ομπράντοβιτς

Ο Φρανσίσκο μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό έναν δεύτερο δημιουργό υψηλού επιπέδου δίπλα στους υπόλοιπους περιφερειακούς, αποφορτίζοντας την πίεση από την οργάνωση του παιχνιδιού. Είναι γκαρντ που δημιουργεί ρήγματα με συνέπεια, ανεβάζει τον ρυθμό στο ανοιχτό γήπεδο και μπορεί να σκοράρει ακόμη κι όταν μια επίθεση «κολλήσει».

Επιπλέον, η παρουσία του δίνει περισσότερες επιλογές σε καταστάσεις pick-and-roll, ενώ η ικανότητά του να απειλεί από την περιφέρεια αναγκάζει τις αντίπαλες άμυνες να ανοίξουν, δημιουργώντας περισσότερους χώρους για τους ψηλούς και τους φόργουορντ.

Σε μία ομάδα που οι «καταπέλτες» της επίθεσης, είναι οι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, έρχεται κάποιος που μπορεί να τους κάνει ακόμα καλύτερος, είτε να το πάρει «πάνω» του.

Το μάτι που «γυαλίζει» στην απομόνωση

Το μεγαλύτερο «όπλο» του είναι η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός. Διαθέτει εξαιρετικό πρώτο βήμα, μπορεί να δημιουργήσει χώρο για το σουτ του και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στο τρίποντο(39%). Έχει πολύ καλή ντρίμπλα, αλλάζει εύκολα κατεύθυνση και διαβάζει σωστά τις αντιδράσεις της άμυνας, βρίσκοντας είτε τον ψηλό είτε τους ελεύθερους σουτέρ.

Παράλληλα, είναι απειλή τόσο από μέση όσο και από μακρινή απόσταση, ενώ δεν διστάζει να πάρει κρίσιμα σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η αυτοπεποίθησή του και η προσωπικότητά του τον έχουν αναδείξει σε παίκτη που δεν φοβάται την πίεση.

Το ψεγάδι στην άμυνα

Παρότι είναι ιδιαίτερα ταλαντούχος επιθετικά, ο Φρανσίσκο δεν θεωρείται κορυφαίος αμυντικός. Λόγω σωματοδομής (1,85 μ.) μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες απέναντι σε πιο δυνατούς και ψηλούς γκαρντ, ειδικά όταν οι αντίπαλοι επιδιώκουν αλλαγές στα σκριν.

Επίσης, επειδή κρατά αρκετά την μπάλα στα χέρια του, υπάρχουν στιγμές που παρασύρεται σε δύσκολες ατομικές προσπάθειες ή αυξάνει τα λάθη του όταν πιέζεται έντονα. Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ρυθμό που βρίσκει μέσα στο παιχνίδι. Κάτι βέβαια που ένας προπονητής επιπέδου Ομπράντοβιτς, θα προσπαθήσει να διορθώσει.

Συνολικά το «τριφύλλι», αποκτά έναν παίκτη, που αν καταφέρει να διατηρήσει την περσινή του απόδοση και να ενταχθεί γρήγορα στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας, έχει όλα τα εφόδια για να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές της φετινής EuroLeague.