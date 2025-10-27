Φραστική επίθεση κατά του βασιλιά Καρόλου ενώ χαιρετούσε το πλήθος - «Τα ήξερες όλα για τον Άντριου»

Ο βασιλιάς Κάρολος δέχτηκε φραστική επίθεση το πρωί της Δευτέρας 27/10 κατά την επίσκεψή του στον καθεδρικό ναό του Λίτσφιλντ από έναν θεατή ο οποίος τον κατηγόρησε ότι αποκρύπτει την αλήθεια σχετικά με την υπόθεση του αδελφού του, πρίγκιπα Άντριου.

«Πόσο καιρό ξέρετε για τον Άντριου και τον Τζέφρι Έπσταϊν; Έχετε ζητήσει από την αστυνομία να καλύψει τον Άντριου, ε Κάρολε; Θα έπρεπε να επιτρέπεται στους βουλευτές να συζητούν με τη βασιλική οικογένεια στη Βουλή των Κοινοτήτων;» φώναζε με έκδηλο εκνευρισμό ο πολίτης κατά του βρετανού μονάρχη ο οποίος δεν αντέδρασε.

Ωστόσο, το συγκεντρωμένο πλήθος προσπάθησε να τον απομονώσει και φώναζε «Ο Θεός να σώσει τον Βασιλιά!». Μάλιστα, μια γυναίκα γυρίζει προς το μέρος του, με τη γροθιά της σηκωμένη, και του λέει: «Σκάσε».

BREAKING: King Charles has been heckled over Prince Andrew during a visit to Lichfield Cathedral.



— Sky News (@SkyNews) October 27, 2025

Η υπόθεση του 65χρονου πρίγκιπα Άντριου έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το Στέμμα καθώς η εμπλοκή του γαλαζοαίματου σε φερόμενη υπόθεση βιασμού της Βιρτζίνια Τζούφρε τον οδήγησε τελικά στην παραίτηση από όλους τους βασιλικούς του τίτλους.

Καθώς όμως νέες λεπτομέρειες συνεχίζουν να έρχονται στο φως, η πίεση προς τον βασιλιά Κάρολο αυξάνεται συνεχώς ώστε να λάβει περαιτέρω μέτρα. Συγκεκριμένα, του ζητήθηκε να αφαιρέσει με επίσημη τροπολογία της νομοθεσίας το Δουκάτο της Υόρκης από τον αδελφό του και την εκδίωξή του από την έπαυλή του, Royal Lodge, η οποία διαθέτει 30 δωμάτια, αφού αποκαλύφθηκε ότι δεν έχει πληρώσει ενοίκιο για πάνω από δύο δεκαετίες.