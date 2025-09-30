Φρεγάτες, ραντάρ και αντι-drone μονάδες: Θωρακίζεται η Δανία για τη Σύνοδο των ευρωπαίων ηγετών

Η Κοπεγχάγη βρίσκεται σε καθεστώς υψίστης επιφυλακής ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Η δανική κυβέρνηση έλαβε την ασυνήθιστη απόφαση να καλέσει χιλιάδες εφέδρους, μετά από σειρά υβριδικών επιθέσεων με άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ακόμη και πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Οι υποψίες στρέφονται προς τη Ρωσία, τη στιγμή που οι 27 ηγέτες της ΕΕ ετοιμάζονται να συζητήσουν για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται τέσσερα εμβληματικά έργα, το Ευρωπαϊκό τείχος κατά των drones, το Παρατηρητήριο της Ανατολικής Πτέρυγας, η κοινή πρόταση Μητσοτάκη–Τουσκ για την Ασπίδα Αεράμυνας και η Αμυντική Ασπίδα Διαστήματος. Τα έργα αυτά αναμένεται να κοστίσουν συνολικά 100 δισ. δολάρια, ωστόσο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν πριν από το 2030.

Δείτε την ανταπόκριση του Σπύρου Μουρελάτου από την Κοπεγχάγη

Μονάδες αντι-drone και στρατιωτική κινητοποίηση

Η απάντηση της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ επικεντρώνεται κυρίως στην αντιμετώπιση της απειλής των drones.

Η Γαλλία έχει αποστείλει ειδική μονάδα με 35 στρατιωτικούς, ένα ελικόπτερο τύπου Fennec και ενεργά μέσα αντιμέτρων.

Η Γερμανία έστειλε εξοπλισμό counter-drone και περίπου 40 στρατιώτες για αποστολές εντοπισμού και αναγνώρισης.

Η Σουηδία παρέχει συστήματα ραντάρ και Counter-UAS για ανίχνευση και εξουδετέρωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεισφέρει επίσης με εξειδικευμένα συστήματα αντι-drone.

Ναυτικό και αεράμυνα

Στο ναυτικό σκέλος, η γερμανική φρεγάτα αεράμυνας Hamburg κατέπλευσε στην Κοπεγχάγη στο πλαίσιο της επιχείρησης Baltic Sentry του ΝΑΤΟ, ενισχύοντας την αεράμυνα της περιοχής. Παράλληλα, η Συμμαχία ανακοίνωσε αναβάθμιση της αποστολής της στη Βαλτική, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για την ανάπτυξη μαχητικών ή ιπτάμενων ραντάρ (AWACS).

Αυξημένη αστυνόμευση

Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν και τεράστια κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων. Υπολογίζεται ότι έχουν δεσμευθεί περίπου 10.000 δωμάτια ξενοδοχείων για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Κοπεγχάγη, με ενίσχυση προσωπικού ακόμη και από τη Σουηδία και τη Νορβηγία.

Η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε συναγερμό

Πέρα από τη δανική πρωτεύουσα, η Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα. Πολυεθνικές μονάδες μάχης έχουν αναπτυχθεί σε Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία, ενώ οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δοκιμάζουν νέα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα με τη Ρωσία.

Η εικόνα στους δρόμους της Κοπεγχάγης μπορεί να παραμένει ήρεμη, ωστόσο το παρασκήνιο της Συνόδου αποκαλύπτει μια Ευρώπη που θωρακίζεται με ταχύτητα απέναντι στις νέες υβριδικές απειλές.