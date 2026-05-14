Φρενίτιδα στη Γενεύη: Cartier 2 εκατ. δολαρίων «έσπασε» τα κοντέρ στις δημοπρασίες ρολογιών

Η αγορά των συλλεκτικών ρολογιών συνεχίζει να κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τον οίκο δημοπρασιών Christie's να καταγράφει ακόμη ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στη Γενεύη.



Στη δημοπρασία «Rare Watches», ο οίκος συγκέντρωσε συνολικά 42,3 εκατ. δολάρια — το υψηλότερο ποσό που έχει επιτευχθεί ποτέ σε πώληση ρολογιών από διαφορετικούς συλλέκτες.

Το Cartier που έσπασε κάθε ρεκόρ



Το μεγάλο αστέρι της βραδιάς ήταν ένα εξαιρετικά σπάνιο Cartier «London Crash» του 1990, το οποίο ξεπέρασε κάθε εκτίμηση και πωλήθηκε έναντι 2,02 εκατ. δολαρίων.



Πρόκειται πλέον για το ακριβότερο μοντέλο Crash που έχει πωληθεί ποτέ, αλλά και για το ακριβότερο ρολόι Cartier στην ιστορία των δημοπρασιών.



Το ασύμμετρο ρολόι χειρός από χρυσό 18 καρατίων προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από συλλέκτες, διαθέτοντας το αυθεντικό κούμπωμα «Crash», πλήρεις υπογραφές Cartier London, καθώς και τη σφραγίδα «JC» του Jacques Cartier με τη χρονολογία Λονδίνου του 1990. Η τελική τιμή διαμορφώθηκε στα 2.028.800 δολάρια.



Η πώληση ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις και κατέρριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε ο οίκος Sotheby's, ο οποίος είχε διαθέσει αντίστοιχο μοντέλο μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα.

«Πόλεμος» προσφορών για το F.P. Journe



Ωστόσο, το ακριβότερο ρολόι της δημοπρασίας ήταν ένα σπάνιο F.P. Journe Platinum Tourbillon Souverain Ref. T.



Το κομμάτι, που είχε αγοραστεί αρχικά την παραμονή των Χριστουγέννων του 2000, πυροδότησε σκληρή μάχη προσφορών και τελικά πωλήθηκε για 3,12 εκατ. δολάρια — περίπου πέντε φορές πάνω από τη χαμηλή εκτίμηση.

Νέο ρεκόρ και για την Audemars Piguet

Στην ίδια δημοπρασία σημειώθηκε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ, όταν vintage χρονογράφος της Audemars Piguet άλλαξε χέρια έναντι 2,74 εκατ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή εκτόξευση της αγοράς πολυτελών και σπάνιων ρολογιών.