Σημαντικές διευκρινίσεις για την εποπτεία των ισόβιων συμβολαίων υγείας στην Ελλάδα δίνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, βασικές θέσεις της ελληνικής εποπτικής Αρχής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα αν οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται να τηρούν αποθεματικά γήρατος για τα ισόβια συμβόλαια υγείας. Η EIOPA διευκρινίζει ότι, όσο η ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά την κάλυψη του υποχρεωτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, δεν μπορεί να επιβληθεί τέτοια υποχρέωση με βάση το άρθρο 206 της ευρωπαϊκής οδηγίας Solvency II.

Η απάντηση αφορά ένα ζήτημα με άμεσο ενδιαφέρον για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, καθώς τα ισόβια συμβόλαια υγείας συνδέονται με το κόστος της κάλυψης και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των ασφαλιστικών προϊόντων. Η διευκρίνιση της EIOPA αποσαφηνίζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, χωρίς να αίρει τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο εποπτεύονται και τιμολογούνται τα συμβόλαια.

Η ευρωπαϊκή Αρχή τοποθετείται και για τις απαιτήσεις Εποπτείας Προϊόντων και Διακυβέρνησης (POG), οι οποίες απορρέουν από την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD). Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται στα προϊόντα που εμπίπτουν στο σχετικό πλαίσιο από το 2018 και μετά. Δεν μπορούν, επομένως, να εφαρμοστούν αναδρομικά σε συμβόλαια που είχαν συναφθεί πολλές δεκαετίες νωρίτερα.

Η EIOPA είχε απαντήσει από τις 19 Νοεμβρίου στην ερώτηση της βουλευτού Μιλένας Αποστολάκη. Η απάντηση αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της ευρωπαϊκής Αρχής, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι η δημοσιοποίησή της συμβάλλει στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων.