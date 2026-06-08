Φρένο στην ανοδική πορεία της τιμής του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις Ιράν - Ισραήλ

Η τιμή του πετρελαίου επιβράδυνε την ανοδική του πορεία σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, μετά την ανακοίνωση από το Ιράν για παύση των πληγμάτων κατά του Ισραήλ, ύστερα από την επανέναρξη των επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών που προκάλεσε έντονες ανησυχίες στις αγορές από την έναρξη της συνεδρίασης.



Η αύξηση των τιμών κάποια στιγμή σήμερα το πρωί ξεπέρασε το 5%. Ωστόσο γύρω στις 15:00 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, σημείωσε άνοδο 1,25% στα 94,25 δολάρια. Το βαρέλι του αμερικανικού αργού (WTI), παράδοσης Ιουλίου, ενισχύθηκε κατά 0,97% στα 91,42 δολάρια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ