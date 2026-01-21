«Φρένο» στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Αργολίδας

Προβληματισμό προκαλούν τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την τουριστική κίνηση στους κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας τον Σεπτέμβριο του 2025. Ενώ τα ταμεία του κράτους γεμίζουν, με τις εισπράξεις να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο, η φυσική παρουσία των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς «θησαυρούς» της Αργολίδας για τον συγκεκριμένο μήνα εμφάνισε σαφείς πτωτικές τάσεις. Παρόλα αυτά οι Μυκήνες και η Επίδαυρος παραμένουν ανάμεσα στις δημοφιλέστερες επιλογές των επισκεπτών Πανελλαδικά.

