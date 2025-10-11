Φρίκη από τις αποκαλύψεις για τον Γεωργιανό που κάρφωσε τη έγκυο - Είχε κουρέψει γουλί την κόρη του

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες πληροφορίες που έρχονται το φως για τη δράση και τη συμπεριφορά του 43χρονου Γεωργιανού, ο οποίος επιτέθηκε και κάρφωσε με πάνω από 100 φορές την έγκυο σύζυγό του.

Ο Γεωργιανός, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με «βαρύ» ποινικό παρελθόν, φέρεται να είχε ασκήσει και στο παρελθόν βία σε μέλη της οικογένειάς του.



Σύμφωνα με το Star, ο δράστης που προσπάθησε να σκοτώσει την έγκυο σύζυγό του είχε ασκήσει ενδοοικογενειακή βία και στην ανήλικη κόρη του.



Το παιδί από τον πρώτο του γάμο, είχε φύγει από το σπίτι λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Το κορίτσι φέρεται να έφυγε από το σπίτι του δύο φορές, μια τον Σεπτέμβριο του 2022 όταν εντοπίστηκε να κοιμάται στον δρόμο, ενώ στις 3 Ιανουαρίου του 2023 ενεργοποιήθηκε το Missing Kid Alert καθώς η 15χρονη είχε εξαφανιστεί πέντε μέρες νωρίτερα.



Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος είχε κουρέψει γουλί το κοριτσάκι προκειμένου να μην βγαίνει από το σπίτι. Μάλιστα η κόρη του για να αποφύγει την κακομεταχείριση έφυγε μαζί με την μητέρα της από την Αθήνα.

Συνεχώς μεθυσμένος

Γείτονες κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο μονίμως μεθυσμένο, όπως προκύπτει και από το βίντεο που παρουσίασε το Star και στο οποίο εμφανίζεται ο 43χρονος λίγα λεπτα πριν την αποτρόπαια επίθεση στη σύζυγό του.

Δεν είναι η πρώτη φόρα που ο δράστης της φρικιαστικής επίθεσης ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Στη γειτονιά πολλές φόρες τον έβλεπαν να πίνει, μάλιστα ένας γείτονας μια μέρα μέτρησε να έχει καταναλώσει 19 μπουκάλια μπύρας.



«Ακούσαμε τις φωνές της και καλέσαμε την αστυνομία, χωρίς να ξέρουμε καν από που ακούγεται. Ακούγεται να φωνάζει λέει βοήθεια αλλά δεν ξέρουμε από ποια πολυκατοικία ακούγεται», λέει γειτόνισσα του ζευγαριού.