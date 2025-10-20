Φρίκη: Κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απειλούσε να κάψει στον φούρνο τη γυναίκα του

Μια κόλαση ζούσαν μία μητέρα και η ανήλικη κόρη της σε περιοχή της Ηλείας, που ήταν θύματα ακραίας βίας από τον σύζυγο και πατέρα.



Η φρίκη αποκαλύφθηκε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο, εκεί όπου προσέφυγε ο άνδρας, μετά την καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών, το οποίο τον έκρινε ένοχο για τρία αδικήματα και του επέβαλε ποινή φυλάκισης επτά ετών και έξι μηνών.

Όπως αποκαλύπτει το Patris News, ο άνδρας που εκτίει την ποινή που του επιβλήθηκε στις φυλακές Γρεβενών, καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό το 2024 για το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της ανήλικης κόρης του και της συζύγου του, για την πράξη της κατ’ εξακολούθηση ενδοοικογενειακής προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης κόρης του και για κατ’ εξακολούθηση απόπειρα κατάχρησης της ανήλικης κόρης του, που είχε συμπληρώσει τα 14 αλλά όχι τα 18 έτη, σε γενετήσιες πράξεις.

Μετά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών κατέθεσε αίτηση αναίρεσης της απόφασης στον Άρειο Πάγο με την αιτιολογία της ελλιπούς αιτιολόγησης, με το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημά του και τους ισχυρισμούς του ως αβάσιμους.



Την έβαλε στο φούρνο για να την κάψει



Συγκλονιστικά είναι τα όσα ζούσαν επί έναν και πλέον χρόνο οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με τις περιγραφές από την απόφαση του δικαστηρίου και τα όσα αποδείχθηκαν κατά τη διαδικασία.



Όπως έγινε γνωστό, κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιουνίου του 2016 έως τα τέλη Απριλίου του 2018 ο άνδρας χτυπούσε την κόρη του, στην οικία τους στην Πάτρα. Αποτέλεσμα ήταν το κορίτσι να έχει έντονες επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία και μετατραυματικό στρες.



Την ίδια περίοδο, θύμα του κατηγορούμενου ήταν και η γυναίκα του, που από τη βίαιη συμπεριφορά του συζύγου της υπέστη σωματικές βλάβες. Το αποκορύφωμα των πράξεών του ήταν τον Μάιο του 2018, όταν τοποθέτησε με τη βία το κεφάλι της στον φούρνο της κουζίνας και την απειλούσε ότι θα τον ανάψει για να την κάψει.

Ωστόσο, τα βασανιστήρια των γυναικών δεν σταμάτησαν εκεί. Μετά τη σωματική κακοποίηση, ο κατηγορούμενος κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του, όταν αυτή έφθασε στην ηλικία των 15 ετών. Η σεξουαλική κακοποίηση διήρκεσε από τον Απρίλιο του 2017 μέχρι και τις 25 Μαΐου του 2018, ενώ η ανήλικη κοπέλα κατήγγειλε τα γεγονότα στην Αστυνομία τον Ιούνιο του 2018.



Τα περιστατικά λάμβαναν χώρα σε καθημερινή βάση στο σπίτι τους στην Πάτρα και σχεδόν όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές, κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2017, στην οικία των γονέων του κατηγορούμενο σε χωριό της Ηλείας, την οποία επισκεπτόταν με την ανήλικη.



Από τον Απρίλιο 2017 έως τον Ιούνιο του 2018, στην Πάτρα, λάμβανε χώρα η πράξη της απόπειρας κατάχρησης σε γενετήσιες πράξεις ανηλίκου, που είχε συμπληρώσει τα δεκατέσσερα έτη, κατ’ εξακολούθηση.