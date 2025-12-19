Φρίκη σε πτήση της Easyjet: Οικογένεια επιβίβασε ως ζωντανή τη νεκρή γιαγιά - «Ήταν απλά κουρασμένη»

Σκηνές που προκαλούν φρίκη φέρεται να εκτυλίχθηκαν σε πτήση της easyJet από την Ισπανία προς το Λονδίνο, όταν 89χρονη Βρετανίδα επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος ήδη νεκρή, σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών.

Όπως υποστηρίζουν αυτόπτες μάρτυρες, η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο μέχρι το πίσω μέρος του αεροσκάφους και τοποθετήθηκε στη θέση της με τη βοήθεια πέντε συγγενών της, οι οποίοι φέρονται να διαβεβαίωσαν το προσωπικό ότι ήταν «απλώς κουρασμένη» και «είχε αποκοιμηθεί».

Η πτήση από τη Μάλαγα προς το Γκάτγουικ άρχισε να τροχοδρομεί, ωστόσο λίγο πριν την απογείωση μέλη του πληρώματος αντιλήφθηκαν ότι η γυναίκα είχε καταλήξει. Το αεροσκάφος επέστρεψε άμεσα στον χώρο στάθμευσης, ενώ η πτήση ακυρώθηκε και καθυστέρησε τελικά σχεδόν 12 ώρες.

«Έδειχνε νεκρή με γυμνό μάτι»

Επιβάτες καταγγέλλουν ότι η γυναίκα «έδειχνε νεκρή με γυμνό μάτι», με έναν από αυτούς να ισχυρίζεται πως άκουσε συγγενή να λέει στο προσωπικό εδάφους: «Είναι καλά, είμαστε γιατροί». Άλλοι ανέφεραν πως μέλος της οικογένειας κρατούσε το κεφάλι της καθώς την περνούσαν από τον διάδρομο, αναφέρει η DailyMail.

Η easyJet, πάντως, αρνείται τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η επιβάτιδα διέθετε πιστοποιητικό καταλληλότητας για πτήση και ήταν ζωντανή κατά την επιβίβασή της. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η πτήση επέστρεψε λόγω επείγοντος ιατρικού περιστατικού και ότι η γυναίκα «δυστυχώς κατέληξε εντός του αεροσκάφους».

Η ισπανική Πολιτοφυλακή επιβεβαίωσε πως κλήθηκε στο αεροσκάφος και ότι η 89χρονη «διαπιστώθηκε νεκρή πριν την απογείωση». Δεν έχει γίνει γνωστό τι ακολούθησε για τη σορό της γυναίκας ή αν οι συγγενείς της αντιμετωπίζουν νομικές συνέπειες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα social media, με επιβάτες να κάνουν λόγο για σοβαρές ευθύνες του προσωπικού εδάφους και να καταγγέλλουν ελλιπή διαχείριση ενός εξαιρετικά σοβαρού συμβάντος.