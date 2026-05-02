Φρίκη στη Χίο: Κρυφή κάμερα αποκάλυψε κακοποίηση ηλικιωμένης από τη γυναίκα που τη φρόντιζε

Νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης έχει προκαλέσει φρίκη στη Χίο, και διερευνάται έπειτα από καταγγελία της οικογένειάς της κατά της γυναίκας που την φρόντιζε.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα politischios, μια 82χρονη γυναίκα με άνοια φέρεται να έπεσε θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από 67χρονη αλλοδαπή γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα της.



Η οικογένεια είχε αναθέσει τη φροντίδα της ηλικιωμένης στην 67χρονη, λόγω της ανάγκης για συνεχή επίβλεψη. Ωστόσο, παρατήρησε σημαντική επιδείνωση της κατάστασής της και έντονη υπνηλία.



Υπόνοιες για πιθανή χορήγηση φαρμάκων χωρίς ιατρική οδηγία οδήγησαν την οικογένεια στην τοποθέτηση κρυφής κάμερας. Σύμφωνα με την καταγγελία, καταγράφηκε περιστατικό βίας εις βάρος της ηλικιωμένης.



Μετά την καταγγελία, η 67χρονη συνελήφθη, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση φέρεται να ενισχύει τα ευρήματα της υπόθεσης κακοποίησης, σύμφωνα με τις αρχές.