Φρίκη στη Χίο: Συγκλονιστικό βίντεο με οικιακή βοηθό να κακοποιεί 98χρονο με άνοια
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Χίο η υπόθεση κακοποίησης 98χρονου με άνοια από την οικιακή του βοηθό, με βίντεο–ντοκουμέντο να καταγράφει τις στιγμές βίας μέσα στο σπίτι του ηλικιωμένου.
Ο 98χρονος Παναγιώτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, φέρεται να πέρασε τις τελευταίες του ημέρες υπό συνθήκες κακοποίησης.
Στο οπτικό υλικό που έδειξε η εκπομπή Live News, ο ηλικιωμένος εμφανίζεται ανήμπορος να αντιδράσει, ενώ η οικιακή βοηθός φέρεται να τον χτυπά στο κεφάλι, να τον τραβά από τα μαλλιά και τα αυτιά και να τον ταρακουνά βίαια.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μέλος της οικογένειας εντόπισε τα περιστατικά μέσω κάμερας ασφαλείας που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι.
H οικιακή βοηθός αρνήθηκε αρχικά κάθε εμπλοκή, ακόμη και όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τα καταγεγραμμένα πλάνα.
Σύμφωνα με την κόρη και συγγενείς του ηλικιωμένου, η συμπεριφορά της γυναίκας είχε κινήσει υποψίες, ενώ είχαν παρατηρηθεί μώλωπες και σημάδια στο σώμα του 98χρονου.
Η οικογένεια προχώρησε σε μήνυση σε βάρος της, καταγγέλλοντας βάναυση μεταχείριση για περίπου έναν μήνα.
Η οικιακή βοηθός αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους συγγενείς.
Παράλληλα, η οικογένεια αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες εις βάρος της για παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν.