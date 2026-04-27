Φρίκη στη Χίο: Συγκλονιστικό βίντεο με οικιακή βοηθό να κακοποιεί 98χρονο με άνοια

Σοκ προκαλεί στη Χίο βίντεο που δείχνει οικιακή βοηθό να κακοποιεί 98χρονο με άνοια.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Χίο η υπόθεση κακοποίησης 98χρονου με άνοια από την οικιακή του βοηθό, με βίντεο–ντοκουμέντο να καταγράφει τις στιγμές βίας μέσα στο σπίτι του ηλικιωμένου.

Ο 98χρονος Παναγιώτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, φέρεται να πέρασε τις τελευταίες του ημέρες υπό συνθήκες κακοποίησης.

Στο οπτικό υλικό που έδειξε η εκπομπή Live News, ο ηλικιωμένος εμφανίζεται ανήμπορος να αντιδράσει, ενώ η οικιακή βοηθός φέρεται να τον χτυπά στο κεφάλι, να τον τραβά από τα μαλλιά και τα αυτιά και να τον ταρακουνά βίαια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μέλος της οικογένειας εντόπισε τα περιστατικά μέσω κάμερας ασφαλείας που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι.

H οικιακή βοηθός αρνήθηκε αρχικά κάθε εμπλοκή, ακόμη και όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τα καταγεγραμμένα πλάνα.

Σύμφωνα με την κόρη και συγγενείς του ηλικιωμένου, η συμπεριφορά της γυναίκας είχε κινήσει υποψίες, ενώ είχαν παρατηρηθεί μώλωπες και σημάδια στο σώμα του 98χρονου.

Η οικογένεια προχώρησε σε μήνυση σε βάρος της, καταγγέλλοντας βάναυση μεταχείριση για περίπου έναν μήνα.

Η οικιακή βοηθός αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους συγγενείς.

Παράλληλα, η οικογένεια αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες εις βάρος της για παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν.

