Κόσμος Airbnb Γαλλία Γάτα

Φρίκη στη Γαλλία: Ενοικιαστής Airbnb διαμέλισε και έκαψε τις γάτες της ιδιοκτήτριας

Η γυναίκα είχε διευκρινίσει στην αγγελία ότι ο ενοικιαστής θα πρέπει να φροντίζει τις γάτες της όσο εκείνη θα λείπει σε ταξίδι.

Unsplash
Unsplash
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Φράνκα Παναγιωτοπούλου

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Την απόλυτη φρίκη βίωσε μια ιδιοκτήτρια ακινήτου στη Γαλλία η οποία έβαλε αγγελία για ενοικίαση του διαμερίσματός της στη γνωστή πλατφόρμα Airbnb.

Η γυναίκα από την περιοχή Βαρ κατήγγειλε ότι αμέσως μόλις ο ενοικιαστής παρέδωσε το ακίνητο, η ίδια εντόπισε τις γάτες της διαμελισμένες και καμένες στον κήπο. «Είναι τόσο τρομερό και σοκαριστικό», είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. «Ζούσα μόνη με τις γάτες μου. Ήταν η οικογένειά μου».

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