Φρίκη στη Γαλλία: Ενοικιαστής Airbnb διαμέλισε και έκαψε τις γάτες της ιδιοκτήτριας
Η γυναίκα είχε διευκρινίσει στην αγγελία ότι ο ενοικιαστής θα πρέπει να φροντίζει τις γάτες της όσο εκείνη θα λείπει σε ταξίδι.
Την απόλυτη φρίκη βίωσε μια ιδιοκτήτρια ακινήτου στη Γαλλία η οποία έβαλε αγγελία για ενοικίαση του διαμερίσματός της στη γνωστή πλατφόρμα Airbnb.
Η γυναίκα από την περιοχή Βαρ κατήγγειλε ότι αμέσως μόλις ο ενοικιαστής παρέδωσε το ακίνητο, η ίδια εντόπισε τις γάτες της διαμελισμένες και καμένες στον κήπο. «Είναι τόσο τρομερό και σοκαριστικό», είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. «Ζούσα μόνη με τις γάτες μου. Ήταν η οικογένειά μου».
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