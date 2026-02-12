Φρίκη στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν δυο βρέφη σε κατάψυξη - Χειροπέδες σε μια γυναίκα

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στο χωριό Ελβιλιέ ε Λιομόν στην Ωτ Σον της Γαλλίας όταν εντόπισαν δυο βρέφη μέσα σε καταψύκτη την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Η τοπική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας γυναίκας στην περιοχή του Παρισιού την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, άγνωστο αν πρόκειται για τη μητέρα ή αν συνδέεται με την υπόθεση, με την έρευνα να προκύπτει καθώς πρόκειται για την ιδιοκτήτρια του σπιτιού.

Η προειδοποίηση που έδωσε ο σύζυγος

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, την Τρίτη, ο σύζυγος της υπόπτου σήμανε συναγερμό αφού ανακάλυψε το πτώμα ενός νεογέννητου μωρού στην κατάψυξη του σπιτιού τους. Στη συνέχεια, ξεκίνησε αστυνομική επιχείρηση στην κατοικία με την υποστήριξη του ερευνητικού τμήματος Μπεζανσόν. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, ανακαλύφθηκε το πτώμα ενός δεύτερου βρέφους γεγονός που προκάλεσε προβληματισμό.

Σε επικοινωνία με το το αστυνομικό τμήμα της Μπεζανσόν, ο εισαγγελέας του Βεζούλ επιβεβαίωσε ότι ένα άτομο είχε τεθεί υπό κράτηση σε σχέση με την υπόθεση, αρνούμενος να σχολιάσει περαιτέρω το θέμα εν αναμονή της έκβασης της περιόδου κράτησης.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, η γυναίκα είχε εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία τον Δεκέμβριο ενώ σημειώνεται πως με τον σύντροφό της έχουν αποκτήσει αρκετά παιδιά.

«Ένα καταραμένο χωριό»

Οι αστυνομικοί που ηγήθηκαν των ερευνών αναπτύχθηκαν στο σημείο, μπροστά από ένα επιβλητικό σπίτι με μπεζ πρόσοψη. Όπως είναι λογικό, το χωριό των 1.500 κατοίκων θορυβήθηκε με έναν πολίτη να τονίζει ότι «αυτό το ωριό είναι καταραμένο» καθώς στο ίδιο μέρος, το 2014, είχε γίνει μια δολοφονία η οποία είχε σοκάρει την τοπική κοινωνία.

Πάντως, από την πλευρά της εισαγγελίας, έχει τονιστεί ότι μετά την ανάκριση της υπόπτου «θα πρέπει να ξεκινήσει δικαστική έρευνα», χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεποτμέρειες.