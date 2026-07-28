Φρίκη στη Γαλλία: Βρέθηκαν οι σοροί πέντε βρεφών σε σπίτι ζευγαριού

Σοκάρει η είδηση που έρχεται από τη Γαλλία, με την ανεύρευση των σορών πέντε βρεφών στο σπίτι ενός ζευγαριού στην Οράνζ της νοτιοανατολικής Γαλλίας. Οι ερευνητές ανακάλυψαν τα λείψανα μέσα σε χαρτοκιβώτια, όπως ανέφεραν πολλές πηγές που επικαλείται η γαλλική εφημερίδα Le Parisien.



Μια πηγή κοντά στην έρευνα δήλωσε στην εφημερίδα ότι η ανακάλυψη έγινε αφού η γυναίκα, γεννημένη το 1994, γέννησε το τρίτο της παιδί στο νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου.



Για λόγους που παραμένουν ασαφείς, το νοσοκομείο της Οράνζ ειδοποίησε τις Αρχές. Ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος δεν βρισκόταν στο σπίτι όταν αυτή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αποφάσισε να ψάξει τα κουτιά στο σπίτι τους μετά από μια διαφωνία σχετικά με το περιεχόμενό τους. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ανακάλυψε ένα πτώμα σε κατάσταση αποσύνθεσης.



Στη συνέχεια, ο σύζυγος μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο, όπου το προσωπικό ειδοποίησε τις Αρχές. Η εγκληματολογική αστυνομία της Αβινιόν κλήθηκε να αναλάβει την υπόθεση και διενήργησε έρευνα στην οικία του ζευγαριού. Οι ερευνητές ανακάλυψαν τότε, μέσα σε πλαστικές σακούλες που με τη σειρά τους ήταν τοποθετημένες σε κουτιά, αντικείμενα που θα μπορούσαν να μοιάζουν με έμβρυα.

Το ζευγάρι, το οποίο περιγράφεται ως χωρίς προηγούμενα προβλήματα, έχει ήδη δύο παιδιά ηλικίας οκτώ και δώδεκα ετών.