Φρίκη στη Γαστούνη: Οδηγός πάτησε αδέσποτο σκύλο με το αυτοκίνητό του - Πολύ σκληρό βίντεο

Σοκ και οδύνη προκαλεί βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και δείχνει έναν οδηγό να πατάει με το αυτοκίνητό του και να σκοτώνει έναν αδέσποτο σκύλο στην περιοχή της Γαστούνης στην Ηλεία.

Το ηλικιωμένο σκυλάκι ήταν γνώριμη παρουσία στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια, με το συμβάν να προκαλεί κύμα αγανάκτησης σε όλη τη χώρα.

Το περιστατικό συνέβη στις 18 Ιουνίου στην περιοχή Σταθμός και έχει ήδη καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού που εμφανίζεται στο καταγεγραμμένο υλικό.

Στο βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας φαίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να πλησιάζει στο σημείο όπου βρισκόταν ο σκύλος.

Το όχημα μειώνει ταχύτητα και σταματά για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά στο ζώο. Στη συνέχεια ξεκινά και πάλι την πορεία του, περνώντας πάνω από τον σκύλο, πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Προσοχή πολύ σκληρές εικόνες

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί και στο Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο έχει δώσει εντολή να διερευνηθεί πλήρως το συμβάν και να εντοπιστεί ο οδηγός του οχήματος.

Ωστόσο, οι προσπάθειες ταυτοποίησης συναντούν δυσκολίες, καθώς η πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δεν αποτυπώνεται με ευκρίνεια στο βιντεοληπτικό υλικό, γεγονός που περιπλέκει το έργο των ερευνητών.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής έχουν ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το όχημα ή τον οδηγό να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και να συμβάλει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι κάτοικοι, ο σκύλος ζούσε στη γειτονιά για περισσότερα από είκοσι χρόνια και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Πολλοί τον φρόντιζαν καθημερινά, προσφέροντάς του τροφή και νερό, ενώ είχε εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της περιοχής.