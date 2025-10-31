Φρίκη στη Λέρο: Πολυετείς ποινές φυλάκισης σε γονείς για σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών τους

Ποινές φυλάκισης 24 και 13 ετών επέβαλλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, την Παρασκευή (31/10) σε έναν 57χρονο άνδρα και μια 52χρονη γυναίκα, αντίστοιχα, από τη Λέρο, για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος των τριών παιδιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του dimokratiki.gr, το πρωτόδικο δικαστήριο είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στην μητέρα και απέρριψε το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων στον πατέρα. Παράλληλα, τo δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν αναγνώρισε άλλα ελαφρυντικά.

Παράλληλα, διατήρησε τις πρωτόδικες ποινές και επέβαλε στον 57χρονο ποινή κάθειρξης 24 ετών και στην 52χρονη ποινή κάθειρξης 13 ετών.

Οι κατηγορούμενοι, κρίθηκαν συγκεκριμένα ένοχοι για:

αποπλάνηση παιδιού που δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα και δεκατέσσερα έτη,

κατάχρηση σε ασέλγεια,

ασέλγεια μεταξύ συγγενών,

απλή συνέργεια κατ’ εξακολούθηση σε αποπλάνηση παιδιών που δεν συμπλήρωσαν τα δώδεκα και δεκατέσσερα έτη,

απλή συνέργεια σε κατάχρηση σε ασέλγεια και

απλή συνέργεια κατ’ εξακολούθηση σε ασέλγεια μεταξύ συγγενών.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Οι κατηγορούμενοι είναι σύζυγοι και κατοικούν στην περιοχή Πλάκα Λέρου, μαζί με τα δύο ανήλικα τέκνα τους, καθώς και τον ενήλικο υιό, ο οποίος πάσχει από ψυχωσική συνδρομή και ήπια προς μέτρια νοητική υστέρηση.

Σε μη επακριβώς προσδιορισθείσες ημερομηνίες, κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές του 2015 έως τον Μάιο του 2018, ο κατηγορούμενος ενήργησε επανειλημμένα σε βάρος της ανήλικης κόρης του, ασελγείς πράξεις περισσότερες της μιας φορές και συγκεκριμένα είτε της αφαιρούσε τα ρούχα και εσώρουχα, είτε την εύρισκε γυμνή στο υπνοδωμάτιο και στο μπάνιο και εν συνεχεία την θώπευε στο στήθος και στα γεννητικά της όργανα.

Σε άλλη δε περίπτωση, σε μη εξακριβωθείσα ημερομηνία, αλλά τουλάχιστον μέχρι το Μάιο του έτους 2017, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να έλθει σε παρά φύσιν συνουσία με την ανήλικη μετά από μπάνιο, χωρίς να επιτύχει τον σκοπό του λόγω της αντίδρασης της παθούσας, που αρνήθηκε να υποστεί την ολοκλήρωση της ασελγούς πράξης από μέρους του και αποχώρησε.



Επιπλέον, όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος άνδρας, επιχείρησε ασελγή πράξη και σε βάρος του ανήλικου υιού του καθώς και του ενήλικου υιού του, ο οποίος έπασχε από ψυχωσική συνδρομή και ήπια προς μέτρια νοητική υστέρηση και ήταν για το λόγο αυτό ανίκανος να αντισταθεί.



Κατά το ίδιο δε χρονικό διάστημα, η κατηγορούμενη γυναίκα επιχείρησε και η ίδια, από κοινού με τον σύζυγό της, ασελγείς πράξεις εις βάρος του ψυχικά πάσχοντος υιού της.