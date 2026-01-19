Φρίκη στη Ρόδο: 21χρονη καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού από 41χρονο θείο της ενώ κοιμόταν

Μια 21χρονη από τη Ρόδο βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τον εφιάλτη που φέρεται να ζούσε από τον 41χρονο θείο της ο οποίος κατηγορείται ότι τη βίασε ενώ εκείνη κοιμόταν.

Η νεαρή κοπέλα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και ανέφερε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση μέσα στην οικία της από τον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η τοπική ιστοσελίδα dimokratiki.gr, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, ενώ, σύμφωνα με τη δικογραφία, η Εισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε κακουργηματικές διώξεις.

Η 21χρονη κατήγγειλε ειδικότερα ότι ο 41χρονος μετέβη στο κρεβάτι όπου βρισκόταν και φέρεται να αποπειράθηκε να τη φιλήσει τουλάχιστον 3 φορές. Η ίδια υποστηρίζει ότι δέχθηκε θωπείες σε διάφορα σημεία του σώματός της, καθώς και στα οπίσθια, ενώ έγινε προσπάθεια θώπευσης κάτω από το εσώρουχο. Σημείο που τονίζεται στην κατάθεση είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η παθούσα, καθώς αναφέρεται ότι ήταν σε μέθη και κοιμόταν!

Ένα κρίσιμο στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, είναι ότι η παθούσα αναζήτησε βιντεοληπτικό υλικό και, από την παρατήρησή του, αναγνώρισε ως δράστη τον 41χρονο θείο της.

Ως εκ τούτου, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του 41χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά την εξέτασή του, ο 41χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής.

Η Εισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε σε βάρος του 41χρονου κακουργηματικές διώξεις για την αποδιδόμενη πράξη. Από το σημείο αυτό και μετά, η υπόθεση περνά στο κρίσιμο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης, όπου θα συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και θα κριθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση.

