Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Από ασφυξία εν μέσω βιασμού πέθανε η 46χρονη - Δεύτερος δράστης στο έγκλημα

Για ανθρωποκτονία και θανατηφόρο βιασμό διώκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος που κρατείται για την υπόθεση των δύο γυναικών, τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί εδώ και μήνες ενώ είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους στις Αρχές.

Πρόκειται, από τη μία για 46χρονη, τη δολοφονία της οποίας φέρεται να ομολόγησε ο ίδιος στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι πέταξε τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων, κι από την άλλη για 41 ετών γυναίκα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, μέσα σε δώμα πολυκατοικίας στην Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Φωτό: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/MOTIONTEAM/EUROKINISSI

Για το θάνατο της δεύτερης γυναίκας, ο 52χρονος κρατούμενος αρνείται την εμπλοκή του, ενώ η περίπτωσή της ερευνάται ιατροδικαστικά.

Ένας 50χρονος φέρεται να συμμετείχε στον θανατηφόρο βιασμό

Όσον αφορά την περίπτωση της 46χρονης, η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος φαίνεται να οδήγησε στην εκδοχή του ασφυκτικού θανάτου, κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης με την παθούσα, και τη συμμετοχή ενός ακόμη άνδρα, ηλικίας 50 ετών. Γι’ αυτό η δίωξη που αντιμετωπίζει αφορά την πράξη του θανατηφόρου βιασμού, η οποία φαίνεται να στρέφεται και κατά του 50χρονου (κατά συναυτουργία).

Ο 52χρονος κρατείται και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, σε εκτέλεση του οποίου θα οδηγηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί.

Όπως έγινε γνωστό, η εξαφάνιση της 46χρονης είχε δηλωθεί στις 3/2/2025 στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης, με τον 52χρονο να ομολογεί ότι τη σκότωσε στις αρχές Οκτωβρίου του 2024.

Από την άλλη, η 41 ετών παθούσα φέρεται να έχασε τη ζωή της στις 24 Ιουλίου 2025 και η εξαφάνισή της δηλώθηκε μία εβδομάδα αργότερα στο ΤΑ Νεάπολης. Όπως φέρεται να κατέθεσε ο 52χρονος γνώριζε τις δύο γυναίκες καθώς έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ