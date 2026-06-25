Φρίκη στη Βραζιλία: Σκότωσε τη σύντροφό του για να «βγάλει τα δαιμόνια» από μέσα της

Ένας 26χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ως ύποπτος για τη δολοφονία της 29χρονης Marceli de Oliveira Gottardo, μέσα στο διαμέρισμά του σε συγκρότημα κατοικιών στη γειτονιά Jardim Limoeiro, στη Serra, στην ευρύτερη περιοχή της Βιτόρια, στη Βραζιλία, το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου.



Μάλιστα, η ομολογία του Brian Fernando Giménez Souza συγκλονίζει, καθώς δήλωσε στην αστυνομία ότι προσπαθούσε να διώξει τους δαίμονες από το θύμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του βραζιλιάνικου Μέσου ενημέρωσης g1 ES, η άτυχη κοπέλα, που βρέθηκε να έχει σπασμούς, κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να την κρατήσουν στη ζωή.

Ένας γείτονας ήταν ο πρώτος που μπήκε στο διαμέρισμα αφού ο Brian χτύπησε την πόρτα ζητώντας βοήθεια. «Μόλις έφτασα στο διαμέρισμά του, το θύμα βρισκόταν στο πάτωμα και έβγαζε αφρούς από το στόμα. Μου είπε ότι είχε πάθει κρίση και ζήτησε βοήθεια. Όμως είχα ήδη δει ότι υπήρχαν ναρκωτικά στον καναπέ, σφαιρίδια κοκαΐνης και άλλες ουσίες. Επίσης, παρατήρησα σημάδια στο σώμα της, κυρίως στο λαιμό. Υπήρχε αίμα πίσω από το αυτί και φαινόταν να υπάρχει ένα τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής», ανέφερε.



Είπε, επίσης, ότι ο ύποπτος είχε παράξενη συμπεριφορά: «Υπήρξε μια στιγμή που στάθηκε δίπλα της, χτυπώντας την στο πρόσωπο και λέγοντας: “Φύγε, δαίμονα”. Στη συνέχεια, η συμπεριφορά του άλλαξε εντελώς. Έλεγε ότι αυτό είχε συμβεί εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών».

Ένοικοι της πολυκατοικίας δήλωσαν ότι άκουσαν κραυγές από το διαμέρισμα ώρες πριν την άφιξη των διασωστών. Σύμφωνα με τους ίδιους, δεν έμοιαζαν με εκκλήσεις για βοήθεια. Μια γυναικεία φωνή φώναζε, έβριζε και έλεγε ότι ήταν όμορφη.

Μια γειτόνισσα, φοιτήτρια νοσηλευτικής, που βοήθησε στην παροχή πρώτων βοηθειών, είπε ότι παρατήρησε ένα ασυνήθιστο σημάδι στον λαιμό της γυναίκας.



«Είχε ένα μωβ σημάδι, λίγο βαθύ, ακριβώς στη μέση του λαιμού. Αφού καταφέραμε να την μετακινήσουμε, είδα μια σπασμένη ασημένια αλυσίδα κάτω από το σώμα της. Ο νεαρός που ήταν μαζί της είπε ότι της έβγαλε το κολιέ επειδή φαινόταν να πνίγεται κατά τη διάρκεια των σπασμών», περιέγραψε.

Η φοιτήτρια παρέμεινε στο πλευρό της μέχρι την άφιξη των διασωστών και δήλωσε ότι η κατάσταση της Marceli ήταν ήδη εξαιρετικά σοβαρή.



«Προσπάθησα να ελέγξω τον σφυγμό της, αλλά δεν κατάφερα να τον βρω. Όταν την κατεβάσαμε στο ασθενοφόρο, η καρδιά της σταματούσε. Τότε άρχισαν οι ενέργειες ανάνηψης. Μια δεύτερη ομάδα έφτασε για να βοηθήσει, αλλά δυστυχώς δεν επανήλθε», σημείωσε.

