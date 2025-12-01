Φρίκη στην Αυστραλία για διεθνές κύκλωμα σατανισμού, σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και ζώων

Αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για διεθνές κύκλωμα σατανισμού, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και ζώων στην Αυστραλία.



Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν για φερόμενη συμμετοχή στο διεθνές κύκλωμα, ενώ η αυστραλιανή αστυνομία αναφέρει ότι εξακολουθεί να εργάζεται για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Η αστυνομικός Jayne Doherty, διοικητής της ομάδας σεξουαλικών εγκλημάτων της Νέας Νότιας Ουαλίας, δήλωσε ότι οι τέσσερις άνδρες φέρονται να κοινοποίησαν «αποτρόπαιο» περιεχόμενο σε ένα διεθνές δίκτυο που απεικονίζει παιδιά από βρέφη έως 12 ετών - καθώς και ζώα.



«Η αστυνομία θα ισχυριστεί στο δικαστήριο ότι αυτή η διεθνής ομάδα συμμετείχε σε συνομιλίες και κοινοποιούσε υλικό που απεικόνιζε κακοποίηση παιδιών και βασανιστήρια παιδιών με σύμβολα και τελετουργίες που συνδέονται με τον σατανισμό και τον αποκρυφισμό», δήλωσε η Jayne Doherty τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025.

Εικόνες αποτροπιασμού



«Χιλιάδες βίντεο» βρέθηκαν σε ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών ταυτόχρονων εφόδων σε ακίνητα στο Σίδνεϊ την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε η Jayne Doherty. «Μεταξύ αυτών των αξιοθρήνητων εικόνων ήταν επίσης μια σειρά από βίντεο που απεικόνιζαν σεξουαλική κακοποίηση ζώων», πρόσθεσε.

Βίντεο που δημοσίευσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δείχνει τη σύλληψη ενός 26χρονου άνδρα στο προάστιο Waterloo, στο κέντρο της πόλης, για τον οποίο η αστυνομία ισχυρίζεται ότι έπαιξε «ηγετικό ρόλο» στην ομάδα. Αστυνομικοί φαίνονται να χρησιμοποιούν έναν πολιορκητικό κριό για να εισέλθουν στο διαμέρισμα και ακούγονται να φωνάζουν «αστυνομία» προτού συλλάβουν έναν άνδρα ντυμένο με ασπρόμαυρο μπλουζάκι και ασορτί βερμούδα.



Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση



Η έρευνα διεξήχθη από την ομάδα σεξουαλικών εγκλημάτων της Νέας Νότιας Ουαλίας στο πλαίσιο της Strike Force Constantine, μιας επιχείρησης που συστάθηκε τον Απρίλιο και διερευνά τη διαδικτυακή διανομή περιεχομένου σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών με τελετουργικά ή σατανικά θέματα, σύμφωνα με το CNN.

Τον Νοέμβριο, η αστυνομία ενημερώθηκε για μια ομάδα ανδρών στο Σίδνεϊ, οι οποίοι φέρονται να ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου διεθνούς κυκλώματος παιδεραστών. «Επικοινωνούσαν μεταξύ τους και επίσης κοινοποιούσαν σαφές υλικό κακοποίησης παιδιών σε όλη τη διεθνή ομάδα», ανέφερε η Doherty.

Η αστυνομία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των παιδιών που εμπλέκονται ή σε ποια χώρα δημιουργήθηκε το υλικό.

«Δεν έχουμε αναγνωρίσει κάποιο παιδί, αλλά οι εικόνες είναι αληθινών παιδιών», είπε.

«Βρέθηκαν χιλιάδες αρχεία»



Η αστυνομία εκτέλεσε έξι εντάλματα έρευνας στο Σίδνεϊ την περασμένη εβδομάδα και συνέλαβε τέσσερις άνδρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο 26χρονος κατηγορήθηκε για διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης υλικού κακοποίησης παιδιών και της κατοχής υλικού κακοποίησης παιδιών. Κατηγορήθηκε επίσης για διάδοση και κατοχή υλικού κτηνοβασίας, ανέφερε η αστυνομία.

Τρεις άνδρες, ηλικίας 46, 42 και 39 ετών, συνελήφθησαν στο παραθαλάσσιο προάστιο Malabar σε σχέση με το ίδιο δίκτυο κακοποίησης παιδιών. Αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες που σχετίζονται με την κατοχή ή τη διανομή υλικού κακοποίησης παιδιών.



Η αστυνομία εξετάζει «χιλιάδες αρχεία» για να διερευνήσει άλλα φερόμενα μέλη της ομάδας που είναι ύποπτα για κοινοποίηση εικόνων σε κρυπτογραφημένες διεθνείς πλατφόρμες.