Φρίκη στην Κολομβία: 21χρονη έγκυος βρέθηκε άγρια δολοφονημένη - Της αφαίρεσαν το έμβρυο

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Κολομβία από τη στυγερή δολοφονία μίας 21χρονης εγκύου υπό μυστηριώδεις συνθήκες, με το έμβρυο να έχει αφαιρεθεί από την κοιλιά της.

Η Μαρία Καμίλα Ποτόσι βρισκόταν στον όγδοο μήνα της κύησής της, όταν χάθηκαν τα ίχνη της στις 16 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες αργότερα, το σώμα της βρέθηκε τυλιγμένο σε σεντόνια και δεμένο χειροπόδαρα στις όχθες του ποταμού Μελέντεζ, στην πόλη Κάλι στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της elcolombiano.com, το μωρό δεν βρέθηκε στην κοιλιά της 21χρονης κοπέλας, με την κολομβιανή αστυνομία να στρέφει τις έρευνές της στον εντοπισμό του.

Λίγο πριν εξαφανιστεί, η 21χρονη καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να επιβαίνει σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε μία γυναίκα. Η Ποτόσι φαίνεται πως γνώρισε την οδηγό δύο μήνες νωρίτερα μέσω ενός τοπικού προγράμματος στήριξης εγκύων.

Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί κατηγορίες σε βάρος της. Σύμφωνα με την έρευνα, η ύποπτη έχει δώσει διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη και, σύμφωνα με άτομα του κοντινού της περιβάλλοντος, παρουσίασε ασυνήθιστη συμπεριφορά μετά την ανακάλυψη της σορού του θύματος.

8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar!



Kolombiya'da 4 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki María Camila Potosí, nehir kenarında defalarca bıçaklanarak katledilmiş halde bulundu.



Genç kadının karnındaki bebeğin zorla alınarak kaçırıldığı belirlenirken, maktulün en… pic.twitter.com/prgMXntCXw — 23 DERECE (@yirmiucderece) July 26, 2026

Έκκληση της οικογένειας να βρεθεί το μωρό

Η οικογένεια της Μαρία Καμίλα Ποτόσι διατηρεί την ελπίδα να βρεθεί ζωντανό το κοριτσάκι που περίμενε, ενώ απευθύνει έκκληση στους πολίτες να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση της γυναικοκτονίας.

«Το μόνο που ζητώ, με την ελπίδα και την πίστη ότι το μωρό μου είναι ζωντανό, είναι να βρεθεί. Παρακαλώ όσους την έχουν, να ακούσουν τη συνείδησή τους και να μου την επιστρέψουν», δήλωσε συγκινημένη η μητέρα της 21χρονης, Άλμπα Γκόμεζ, μιλώντας στους δημοσιογράφους.