Φρίκη στην Πενσυλβάνια: Χειροπέδες σε γονείς που κρατούσαν 5 παιδιά σε «μπουντρούμι» με περιττώματα

Φρικιαστικές εικόνες αντίκρυσαν οι άνδρες της επιβολής του νόμου στην Πενσυλβάνια, που κλήθηκαν να επισκεφθούν οικεία στην περιοχή. Δύο γονείς οδηγήθηκαν στη φυλακή, αφού φέρονται να κρατούσαν τα πέντε παιδιά τους παγιδευμένα σε ένα «μπουντρούμι», σύμφωνα με το γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας Fayette.



Ο 65χρονος Τζέιμς Ράσελ Καλ και η 41χρονη Κάρλι Καλ συνελήφθησαν την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, επειδή φέρονται να κρατούσαν τα πέντε παιδιά τους (ηλικίας 5 έως 14 ετών) σε «άθλιες συνθήκες διαβίωσης».

Στις 8 Αυγούστου, αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού στο Redstone Township της Πενσυλβάνια, αφού οι Υπηρεσίες Παιδιών και Νέων της κομητείας Fayette έλαβαν καταγγελία σχετικά με τις συνθήκες στο σπίτι.

⚠️ WARNING: This post contains extremely graphic descriptions of child abuse, neglect, & false imprisonment.



Five children, aged 5 to 14, were rescued from a Pennsylvania home where their parents allegedly locked them in a bedroom that "functioned as a dungeon," with cameras to… pic.twitter.com/t5LOAkjvkq — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 4, 2025

Μόλις βρέθηκαν στο σπίτι, οι αξιωματούχοι παρατήρησαν ότι τα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες με «έλλειψη κρεβατιών, κλειστά παράθυρα, περιττώματα κολλημένα στους τοίχους των υπνοδωματίων, ψύλλους, περιορισμένα ρούχα και καθόλου φαγητό», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα.



Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο Τζέιμς Ράσελ Καλ «κλείδωσε την πόρτα του παιδικού υπνοδωματίου από έξω, παγιδεύοντας τα παιδιά μέσα» καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και όλη τη νύχτα. Αυτό το δωμάτιο «λειτουργούσε ως μπουντρούμι με βιντεοκάμερες συνδεδεμένες στο δωμάτιο του πατέρα», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα.



Οι αρχές βρήκαν επίσης τρεις κλειδαριές με σύρτη στο εξωτερικό της πόρτας, «χωρίς λαβή για να ξεφύγουν τα παιδιά».

Μια εντολή απομάκρυνσης υπογράφηκε από δικαστή και τα παιδιά «απομακρύνθηκαν αμέσως από το σπίτι και τέθηκαν υπό την φροντίδα» των Υπηρεσιών Παιδιών και Νέων της Κομητείας Fayette, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα.

Στη συνέχεια, σχεδόν ένα μήνα αργότερα, εκδόθηκε ένταλμα έρευνας στην κατοικία, με τους αξιωματούχους να κατάσχουν ένα όπλο ηλεκτροπληξίας, ένα πιστόλι-ρέπλικα, ναρκωτικά και σύνεργα ναρκωτικών.