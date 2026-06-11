Φρίκη στις ΗΠΑ: 18χρονη πήγε να χωρίσει τον σύντροφό της μαζί με τη φίλη της - Σκότωσε και τις δύο

Μία στυγερή διπλή γυναικοκτονία συγκλονίζει το Κεντάκι των ΗΠΑ, όταν ένας 21χρονος πυροβόλησε και σκότωσε την 18χρονη σύντροφό του αλλά και μία 19χρονη φίλη της και μητέρα, προτού αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η New York Post, η 18χρονη Τζέντανς Χέιλ βρέθηκε μαζί με τον σύντροφό της, Τζέιμς Πρίντι, το Σάββατο 6 Ιουνίου, με σκοπό να τον χωρίσει. Για ψυχολογική υποστήριξη είχε πάρει μαζί της την 19χρονη φίλη της Λάιλα Άσερ.

Η συνάντηση, ωστόσο, φαίνεται πως εξελίχθηκε σε απαγωγή, με τον 21χρονο Πρίντι να κρατά τις δύο κοπέλες στο αυτοκίνητό του, χωρίς να τις αφήνει να φύγουν. Σε ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, καταγράφεται η μητέρα της Χέιλ να καλεί την αστυνομία, λέγοντας ότι ο 21χρονος κρατά την κόρη της μέσα στο όχημα παρά τη θέλησή της». «Προσπαθούσε να ξεφύγει», ακούγεται να λέει η μητέρα στο ηχητικό υλικό.

Οι Αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητο του 21χρονου, αφού τον καταδίωκαν για μισή ώρα και εκείνος αρνούταν να σταματήσει. Τελικό το όχημά του καρφώθηκε σε άλλο όχημα και ακινητοποιήθηκε, την ώρα που η αστυνομία προσπαθούσε να τον εγκλωβίσει.

Όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το αυτοκίνητο βρήκαν και τα τρία άτομα νεκρά στο εσωτερικό του, με τραύματα από σφαίρες.

«Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι προφανώς ο Τζέιμς Πρίντι πυροβόλησε και σκότωσε τις Χέιλ και Άσερ, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Λόρελ, στην οποία συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Η 19χρονη Λάιλα Άσερ είχε πρόσφατα ένα κοριτσάκι, όπως δείχνουν οι αναρτήσεις της στα social media.

Double murder-suicide involving two Kentucky teens on Saturday night.



Jadeance Hale (18) and Lila Asher (19) were found dead in a car along with James Priddy (21) after a police chase that ended on Kentucky 312. The girls were best friends.



Jadeance and James were dating, but… pic.twitter.com/dgRKaZ7Iaq — Rose (@901Lulu) June 10, 2026

«Ήταν δύο αθώα κορίτσια»

«Ήταν δύο αθώα κορίτσια. Η μία ήταν μητέρα ενός μωρού και αυτό που συνέβη έχει σοκάρει τους πάντες», δήλωσε στο Lex 18, η Mackenize Watts, φίλη και των δύο αδικοχαμένων κοριτσιών.

Ένας διαδικτυακός έρανος ανέφερε ότι οι δολοφονίες των δύο κοριτσιών έχουν «αφήσει τις οικογένειες και τους φίλους τους σε κατάσταση σοκ, να παλεύουν να βρουν λόγια και τη δύναμη να προχωρήσουν μπροστά».

«Η Λάιλα και η Τζέντανς είχαν έναν βαθύ δεσμό, ήθελαν πάντα να είναι μαζί, και οι αγαπημένοι τους είναι αποφασισμένοι να τιμήσουν αυτή την επιθυμία κάνοντας τις κηδείες τους δίπλα-δίπλα», έλεγε ο έρανος.

Σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι και η μητέρα του Πρίντι ξεκίνησε έναν έρανο για τον κατηγορούμενο ως δολοφόνο γιο της, αποκαλώντας τον «καλό παιδί» που «έφερε τόση χαρά στις ζωές μας και σε όσους ήταν γύρω του».

«Ήταν ο άνθρωπος που θα έκανε τα πάντα για να βοηθήσει τους άλλους και το χαμόγελό του μπορούσε να φωτίσει ένα δωμάτιο», υποστήριζε ο έρανος. «Η οικογένειά μας παλεύει να διαχειριστεί αυτή την απώλεια και θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».