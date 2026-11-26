Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης, με εμπλοκή τουλάχιστον 15 ατόμων, ερευνούν οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του agriniopress.gr, γυναίκα από χωριό της περιοχής της Τριχωνίδας φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση εκμετάλλευσης της 15χρονης κόρης της, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας έχουν μπει στο μικροσκόπιο και άλλα πρόσωπα από την ευρύτερη περιοχή.

Οι έρευνες οδήγησαν μέχρι στιγμής στην εκτέλεση επτά ενταλμάτων σύλληψης, έπειτα από εισαγγελική εντολή, ενώ αναμένεται να εκδοθούν και νέα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συνολικός αριθμός των ενταλμάτων ενδέχεται να φτάσει τα 15.

Πληροφορίες, αναφέρουν πως ο «εγκέφαλος» της υπόθεσης ήταν η μητέρα της 15χρονης, η οποία φέρεται να ήταν και εκείνη που έκλεινε τα ραντεβού σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Αναφέρεται μάλιστα πως η γυναίκα βρίσκεται σε διάσταση με τον βιολογικό πατέρα της νεαρής.

Στο μικροσκόπιο των αρχών οι επαφές της ανήλικης

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, ενώ στο χωριό όπου φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα περιστατικά επικρατεί από την Τετάρτη αναστάτωση.

Σημειώνεται πως και οι δύο γονείς της ανήλικης φέρεται να είχαν συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες για άλλη υπόθεση, ενώ εξετάζεται ο ρόλος τους στη νέα δικογραφία.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 15χρονη έχει μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου και υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, από την οποία δεν προέκυψαν ευρήματα βιασμού. Οι διώξεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης αφορούν ασελγείς πράξεις.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και την αξιολόγηση των καταθέσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η έκταση της υπόθεσης και ο βαθμός εμπλοκής κάθε προσώπου.