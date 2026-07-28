Φρίκη στο Μίσιγκαν: Σκότωσε σύζυγο και 6 παιδιά - Έβαλε φωτιά στο σπίτι τους και αυτοκτόνησε

Μία από τις πιο σοκαριστικές οικογενειακές τραγωδίες των τελευταίων ετών συγκλονίζει τις ΗΠΑ. Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι παιδιά, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο Μίσιγκαν, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στην κατοικία τους.

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο έπειτα από κλήση για φωτιά σε σπίτι στην κομητεία Οτάβα. Κατά την κατάσβεση εντόπισαν τις σορούς δύο ενηλίκων και έξι ανήλικων παιδιών. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, όλα τα θύματα έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη έρευνας για πολλαπλή ανθρωποκτονία, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι δύο ενήλικες ταυτοποιήθηκαν ως ο 47χρονος Κρίστοφερ Καρολκιέβιτς και η 39χρονη σύζυγός του, Αμάντα Καρολκιέβιτς. Τα παιδιά της οικογένειας ήταν τέσσερα αγόρια ηλικίας 15, 12, 11 και 5 ετών και δύο 11χρονα κορίτσια, εκ των οποίων τα δύο ήταν υιοθετημένα.

Οι αρχές στρέφουν την έρευνα στον πατέρα

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Οτάβα, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι ο 47χρονος φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγο και τα έξι παιδιά του και στη συνέχεια να έβαλε φωτιά σε διάφορα σημεία του σπιτιού, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι η μητέρα και τα παιδιά πέθαναν από τραύματα από πυροβολισμούς, με τον τρόπο θανάτου να χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκτονία. Για τον πατέρα, ο τρόπος θανάτου αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Η φωτιά μπήκε σε πολλά σημεία του σπιτιού

Παράλληλα, οι ερευνητές εμπρησμών της Πολιτειακής Αστυνομίας του Μίσιγκαν συνεχίζουν να εξετάζουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε σκόπιμα σε πολλά διαφορετικά σημεία της κατοικίας, ενώ από τις φλόγες και τον καπνό έχασαν τη ζωή τους και τα κατοικίδια της οικογένειας.

Οι τελευταίες εικόνες πριν από την τραγωδία

Λίγες μόλις ημέρες πριν από το μακελειό, η Αμάντα Καρολκιέβιτς είχε επιστρέψει από ταξίδι στην Κίνα μαζί με τις δύο υιοθετημένες κόρες της. Στον λογαριασμό της στο TikTok είχε δημοσιεύσει βίντεο και φωτογραφίες από τις διακοπές τους στη Σανγκάη και το Shanghai Disneyland, εικόνες που σήμερα αποκτούν τραγική διάσταση μετά την οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες.