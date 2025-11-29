Φρίκη στον Κολωνό: 63χρονος έπιασε από το λαιμό και ξυλοκόπησε την ανάπηρη κόρη του

Ακόμα ένα σοβαρό περιστατικό που αφορά ενδοοικογενειακή βία σημειώθηκε στη χώρα, αυτή τη φορά στον Κολωνό, όταν 63χρονος άνδρας ξυλοκόπησε την 31χρονη κόρη του, η οποία είναι άτομο με αναπηρία.

Aναλυτικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, γείτονες άκουσαν κραυγές και τη μητέρα της κοπέλας να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο πατέρας φέρεται να είχε αρπάξει την κόρη του από τον λαιμό και να τη χτυπάει, ενώ ακούγονταν δυνατοί θόρυβοι «σαν να κοπανούσε το κεφάλι της στον τοίχο».

Μια γειτόνισσα ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, σημειώνοντας πως δεν επρόκειτο για την πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο στο σπίτι της οικογένειας. «Είναι η δεύτερη καταγγελία μέσα σε δύο μήνες. Στο παρελθόν είχε κληθεί το Χαμόγελο του Παιδιού, γιατί μεθούσε και χτυπούσε τα παιδιά. Υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά από την αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η γυναίκα του δείχνει να τον φοβάται»

Σε δηλώσεις που έκαναν στον τηλεοπτικό σταθμό, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον 63χρονο κακοποιητή ως έναν άνθρωπο «με οξύθυμη και προβληματική συμπεριφορά, γνωστό για συχνά επεισόδια έντασης».

«Η γυναίκα του δείχνει να τον φοβάται. Τα μέλη της οικογένειας σπάνια κινούνται χωρίς αυτόν», λέει γειτόνισσα, εκφράζοντας φόβο ότι η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε γυναικοκτονία.

Ο 63χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου ορίστηκε δικάσιμος. Η μητέρα της 31χρονης ενημερώθηκε για τη δυνατότητα χρήσης panic button, αλλά φέρεται να μην το επιθύμησε, ενώ μετά από εισαγγελική εντολή, το θύμα υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση.