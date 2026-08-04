Φρίκη στον Μυστρά: Τα πρώτα λόγια του 55χρονου στις Αρχές για τη σορό του πατέρα του στον καταψύκτη

Αίσθηση προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη σοκαριστική υπόθεση που ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στη Λακωνία, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη, στο υπόγειο ξενοδοχείου στον Μυστρά. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο θάνατός του φέρεται να είχε αποκρυφτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα από τον γιο του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνεχιζόταν παράνομα η καταβολή των συνταξιοδοτικών του παροχών.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από πληροφορίες που περιήλθαν στην Αστυνομία σχετικά με την πολυετή εξαφάνιση του ηλικιωμένου από την περιοχή όπου κατοικούσε, γεγονός που κινητοποίησε τις Αρχές.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του για να δώσει εξηγήσεις. Εκείνος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι ο πατέρας του ζούσε σε διαμέρισμα στην Καισαριανή, όπου τον φρόντιζε οικιακή βοηθός. Ωστόσο, οι έρευνες που ακολούθησαν ανέτρεψαν τους ισχυρισμούς αυτούς, καθώς συγγενικό πρόσωπο φέρεται να επιβεβαίωσε ότι ο ηλικιωμένος διέμενε στον Μυστρά επί σειρά ετών.

Η σορός βρέθηκε σε καταψύκτη

Με την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού πραγματοποιήθηκε έρευνα στο ξενοδοχείο, το οποίο χρησιμοποιούνταν και ως χώρος κατοικίας. Στο υπόγειο οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη που λειτουργούσε κανονικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η σορός βρέθηκε σε ύπτια θέση, τυλιγμένη πλήρως με νάιλον, χωρίς ρούχα και υποδήματα. Πάνω στον καταψύκτη είχαν τοποθετηθεί ξύλα, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως πρόσθετο βάρος για να παραμένει ερμητικά κλειστός.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, ενώ κατά την έρευνα κατασχέθηκαν επίσης ένα αεροβόλο πιστόλι και δύο αμπούλες αερίου.

Τι είπε στους αστυνομικούς

Κατά τις πρώτες εξηγήσεις του, ο 55χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει από φυσικά αίτια. Όπως ισχυρίστηκε, δεν προχώρησε στη δήλωση του θανάτου του στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξακολουθήσει να εισπράττει τόσο τη σύνταξη του πατέρα του όσο και τη σύνταξη της μητέρας του, την οποία είχε μεταβιβαστεί στον ηλικιωμένο μετά τον θάνατό της.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου όσο και τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από την απόκρυψη του θανάτου και τη συνέχιση της καταβολής των συντάξεων.