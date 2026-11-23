Μία σοκαριστική υπόθεση έρχεται στο φως στον Βόλο, με έναν 45χρονο να κάθεται στο εδώλιο κατηγορούμενος για τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό της 14χρονης κόρης του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελευθερία, που αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα για τον 45χρονο, ο φερόμενος δράστης εκμεταλλεύθηκε «την πνευματική αδυναμία και ανωριμότητα» της ανήλικης κόρης του και προχώρησε στις πράξεις που κατηγορείται «με σκοπό να ικανοποιήσει τη γενετήσια ορμή του».

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 45χρονος φέρεται να τελούσε την καταγγελλόμενη πράξη σε τακτική βάση, κάθε εβδομάδα, ενώ επινοούσε μια δικαιολογία προκειμένου η κόρη του «να μην παραξενευτεί από τη συμπεριφορά του και να την κρατήσει κρυφή».

Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, η 14χρονη, έχοντας εμπιστοσύνη στον πατέρα της, «απέδωσε θετικό χαρακτήρα στην πράξη, αν και διαισθάνθηκε ότι πιθανώς δεν τυγχάνει φυσιολογική, εκφράζοντας απορία για την τέλεση αυτής της πρακτικής και από άλλους πατεράδες προς τις κόρες τους, μη αντιλαμβανόμενη τη σημασία, τη βαρύτητα και την απαξία της συντελούμενης πράξης».

Οι εφιαλτικές πράξεις φέρονται να αποκαλύφθηκαν μετά από ενημερωτικό σημείωμα που έστειλε ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός Γυμνασίου του Βόλου στην Εισαγγελία, με αποτέλεσμα να παραγγελθεί εισαγγελική έρευνα. Στο σημείωμα αναφερόταν ότι η ανήλικη παρουσίαζε «ελλειμματική φοίτηση, ενδείξεις για πλημμελή γονικό έλεγχο και τα χαρακτηριστικά του άμεσου περιβάλλοντός της την τοποθετούσαν σε συνθήκη ελλοχεύοντος κινδύνου θυματοποίησης».

Κατηγορείται και για βιασμό δεύτερου ανηλίκου

Ο 45χρονος, από το 2016 που βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγό του, ζούσε με τα δύο ανήλικα παιδιά του, μεταξύ των οποίων και η παθούσα και 14χρονη κόρη του. Οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρεται να τελέσθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαίου 2024 στον Βόλο.

Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, «περί τη μία φορά κάθε εκάστη εβδομάδα» ο κατηγορούμενος, «ενεργώντας με πρόθεση, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, τέλεσε γενετήσια πράξη (σ.σ. που περιγράφεται) χωρίς τη συναίνεση» της ανήλικής κόρης του, «με σκοπό να ικανοποιήσει τη γενετήσια ορμή του δίχως να υφίσταται συναίνεση αυτής».

Επίσης, «ο κατηγορούμενος, ενεργώντας με πρόθεση, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ενήργησε γενετήσια πράξη με πρόσωπο που δε συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη της ηλικίας του, το οποίο του το εμπιστεύθηκαν για να το επιβλέπει και να το φυλάσσει, ενώ ήταν ενήλικος και δη πατέρας του ανηλίκου, ήτοι οικείος του, καταχρώμενος για την τέλεση της πράξης του τη διανοητική αναπηρία του ανηλίκου και συγκεκριμένα εντός της οικίας όπου διέμενε με τη μητέρα του και τα δύο τέκνα του».

Στον κατηγορούμενο έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισής του στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης κόρης του «σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων, μέχρι την οριστική εκδίκαση».