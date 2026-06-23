Φρικιαστική υπόθεση κανιβαλισμού στην Ουγγαρία: Νοσοκομειακός έκλεβε και έτρωγε ανθρώπινα μέλη

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Η ουγγρική αστυνομία διερευνά μια υπόθεση που προκαλεί σοκ, με έναν 30χρονο αχθοφόρο νοσοκομείου στη Βουδαπέστη να βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για κατοχή ανθρώπινων λειψάνων και φερόμενες πράξεις κανιβαλισμού.

Ειδικότερα, η αστυνομία στην Ουγγαρία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά έναν αχθοφόρο νοσοκομείου ως ύποπτο για συλλογή και αποθήκευση μελών σώματος στο διαμέρισμά του για προσωπική κατανάλωση. Η εικαζόμενη περίπτωση κανιβαλισμού από τον 30χρονο φέρεται να συνέβη στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη.

Οι αστυνομικοί που έψαξαν το σπίτι του άνδρα κατέσχεσαν ανθρώπινα οστά, μια ολόκληρη κνήμη, το πίσω μέρος ενός χεριού, πολλά κρανία και ένα διατηρημένο ανθρώπινο πρόσωπο.

Κατά την ανάκριση, ο άνδρας δήλωσε ότι τον έλκυαν μέλη ανθρώπινου σώματος και είχε ήδη μαγειρέψει και καταναλώσει ορισμένα από αυτό.

Είχε ξεθάψει ανθρώπινα μέλη μέχρι και από τη Σλοβακία

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάζευε τα ανθρώπινα μέλη στον χώρο εργασίας του και ξέθαψε άλλα από νεκροταφεία στην Ουγγαρία και τη γειτονική Σλοβακία.

Ο ύποπτος είχε μιλήσει ανοιχτά με την οικογένεια και τους φίλους του για την μακάβρια έλξη του και μάλιστα είχε τραβήξει φωτογραφίες της «συλλογής» του, τις οποίες επίσης κατέσχεσε η αστυνομία.

Ο άνδρας, του οποίου η δουλειά περιλαμβάνει τη μεταφορά ασθενών στο νοσοκομείο, συνελήφθη αρχικά στις 17 Ιουνίου και βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση.

Η εισαγγελία τον ερευνά ως ύποπτο για διατάραξη της ειρήνης των νεκρών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.