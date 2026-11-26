Μια υπόθεση δολοφονίας με φόντο μια καταγγελλόμενη συζυγική απιστία ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ντενιζλί της νοτιοδυτικής Τουρκίας, όπου ένας 49χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, με τα χέρια δεμένα με σχοινί και σημάδια άγριου ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με τη Milliyet, ο 49χρονος Φεντάι Καραγκιόζ, ιδιοκτήτης επιχείρησης μαρμάρων, φέρεται να επέστρεψε νωρίτερα από προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι και να βρήκε τη σύζυγό του μαζί με δύο άλλους άνδρες στο σπίτι τους. Ακολούθησε άγριος καβγάς, ο οποίος φέρεται να κατέληξε στη δολοφονία του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το πρωί στη συνοικία Αλπαρσλάν, στην περιοχή Μερκεζεφέντι του Ντενιζλί.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, ο Φεντάι Καραγκιόζ φέρεται να επέστρεψε από επαγγελματικό ταξίδι νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματίσει.

Μπαίνοντας στο σπίτι του, φέρεται να αντίκρισε τη σύζυγό του, Ασιγιέ Καραγκιόζ, μαζί με δύο άνδρες. Σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ τουρκικών μέσων, ο 49χρονος άρχισε να διαπληκτίζεται με τους δύο άνδρες, τους οποίους συνάντησε στο σαλόνι της κατοικίας.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, ο επιχειρηματίας φέρεται να ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και στη συνέχεια να στραγγαλίστηκε από τους δύο άνδρες, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα χέρια του είχαν δεθεί με σχοινί.

Γείτονες άκουσαν φασαρία και κάλεσαν την αστυνομία

Γείτονες, οι οποίοι άκουσαν έντονους θορύβους και ήχους συμπλοκής να προέρχονται από την κατοικία, ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, καθώς κανείς δεν τους άνοιγε την πόρτα, αναγκάστηκαν να εισέλθουν στο σπίτι με τη βοήθεια κλειδαρά.

Στο εσωτερικό της κατοικίας εντόπισαν τον 49χρονο Καραγκιόζ πεσμένο και ακίνητο, με τα χέρια του δεμένα με σχοινί και εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού.

Στο σημείο κλήθηκαν διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Τρεις συλλήψεις

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τη σύζυγο του 49χρονου και τους δύο άνδρες που φέρονται να βρίσκονταν στην κατοικία.

Ένταση επικράτησε όταν συγγενείς του Καραγκιόζ αντέδρασαν στη θέα ενός εκ των συλληφθέντων και επιχείρησαν να τον λιντσάρουν.

Denizli Merkezefendi'de evinde ölü bulunan 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ün darp edilip boğulduğu belirlendi.



— Bulgu ön otopsi raporunda yer aldı

— Karagöz evinde elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu pic.twitter.com/zTFfyjudh6 — UDY (@udyhaber) November 26, 2026

Οι αστυνομικοί παρενέβησαν άμεσα, εμποδίζοντας τους συγγενείς του θύματος να επιτεθούν στον ύποπτο και αποτρέποντας την κλιμάκωση του επεισοδίου.