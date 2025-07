Φρικτό έγκλημα στο Λος Άντζελες: Νεκρή με πυροβολισμό στο κεφάλι μουσική παραγωγός του American Idol

Μπροστά από ένα διπλό φονικό βρέθηκαν οι αστυνομικοί του Λος Άντζελες καθώς εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους η υπεύθυνη μουσικής του American Idol, Ρόμπιν Κέι, και ο σύζυγός της, μουσικός Τόμας Ντελούκα τη Δευτέρα 14/07.

Η αστυνομία κλήθηκε να μεταβεί στο σπίτι ύστερα από καταγγελία για διάρρηξη. Μόλις έφτασε, σύμφωνα με μαρτυρίες αστυνομικών που έκαναν στο TMZ, βρέθηκαν ίχνη αίματος έξω από την έπαυλη. Όταν εισήλθαν στο εσωτερικό του κτιρίου, βρήκαν το ζευγάρι να κείτεται νεκρό σε διαφορετικά δωμάτια και με διαμπερή τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με το NBC Los Angeles.

Ωστόσο, παρά την ενημέρωση για διάρρηξη, στο δελτίο Τύπου που συντάχθηκε σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι «δεν υπήρχαν σημάδια βίαιης εισόδου ή προβλήματα».

Συνελήφθη ένας 22χρονος

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι συνέλαβε έναν ύποπτο για τη δολοφονία ζευγαριού. Στις 10 Ιουλίου, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο 22χρονος Ρέιμοντ Μπουνταριάν φέρεται να επιχείρησε να διαρρήξει το σπίτι και στη συνέχεια πυροβόλησε και σκότωσε την Κέι και τον Ντελούκα όταν το ζευγάρι μπήκε μέσα, αναφέρει το Associated Press.

Ένας εκπρόσωπος του American Idol επιβεβαίωσε τον θάνατο του ζευγαριού σε μια δήλωση «Η Ρόμπιν αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικογένειας του Idol από το 2009 και ήταν πραγματικά αγαπητή και σεβαστή από όλους. Θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας και μοιραζόμαστε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας με την οικογένεια και τους φίλους της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».



Η Κέι και ο Ντελούκα, και οι δύο 70 ετών, ήταν ενεργοί στη μουσική σκηνή του Λος Άντζελες. Η Κέι εργάστηκε ως μουσική παραγωγός στο Idol για 15 σεζόν, σύμφωνα με το IMDb, καθώς και σε ταινίες όπως το Buffy the Vampire Slayer, το Miss Universe και το The Singing Bee.

Ο σύζυγός της, Τόμας Ντελούκα, εργάστηκε ως τραγουδιστής, ηχογραφώντας τα δικά του άλμπουμ Down to the Wire και Street Rock, και ως στιχουργός, συνθέτοντας τραγούδια για τους Kid Rock, Micky Dolenz και Diesel.