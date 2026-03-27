«Φροντιστήριο» προς τους υπουργούς για τον κατώτατο μισθό

Στην κυβέρνηση υπάρχει ικανοποίηση για τη νέα, την 6η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, που ανακοινώθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Πάντως, οι οδηγίες του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους Υπουργούς ήταν ξεκάθαρες. Πρώτον σε μία συγκυρία, όπου οι ανατιμήσεις ελέω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν δοκιμάζουν τις αντοχές της μεγάλης πλειοψηφίας των ελληνικών νοικοκυριών ο πρωθυπουργός συνέστησε στους Υπουργούς του να αποφεύγουν τους πανηγυρισμούς για την αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς, όπως είπε με αρκετή δόση ρεαλισμού η νέα αύξηση δεν…πιάνει όλους τους εργαζομένους.

Δεύτερον, ο πρωθυπουργός παρότρυνε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να μην αναφέρονται σε γενικόλογους και απρόσωπους αριθμούς, αλλά να επικαλούνται συγκεκριμένα προσωποποιημένα παραδείγματα, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να αναγνωρίζει τον εαυτό του στη νέα πραγματικότητα του αυξημένου κατώτατου μισθού και κατ αυτόν τον τρόπο να δημιουργούνται ταυτίσεις.