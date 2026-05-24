«Φρούριο» το ΟΑΚΑ ενόψει του τελικού της Euroleague - Νέα έκτακτη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον τελικό του Final Four της Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με την ιστορία απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Κυριακής (24/5) στις 21:00.

Όπως συνέβη και στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, έτσι και στον τελικό, οι φίλοι των ερυθρολεύκων θα δώσουν συνάντηση στον ΗΣΑΠ του Φαλήρου, ούτως ώστε να κατευθυνθούν μαζικά προς το Telekom Center Athens.

Μάλιστα, σύμφωνα με νέα έκτακτη ανακοίνωση από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, κατά την είσοδο των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι, ενώ τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντεια.

Ειδικότερα, στην έκτακτη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται: «Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους».

Οι ώρες μετακίνησης των οπαδών Ολυμπιακού και Ρεάλ

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ, η οργανωμένη συγκέντρωση των φιλάθλων του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη για τις 17:00. Οι συρμοί, χωρίς ενδιάμεση στάση, αναμένεται να αναχωρούν από τις 18:00 και μετά.

Στην αντίπερα όχθη, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να είναι στις 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς η μετακίνησή τους θα γίνει με λεωφορεία.

Σημειώνεται ότι, στο Ο.Α.Κ.Α. θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται, δε, πως με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 το πρωί της 21ης Μαΐου μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη. Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη τόσο στο Διαύγεια όσο και στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα μέτρα της Τροχαίας

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα της Τροχαίας, έως και τις 24 Μαΐου εφαρμόζονται σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων, σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες, αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.