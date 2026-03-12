Φρουροί της Επανάστασης: «Χτυπήσαμε το αμερικανικό τάνκερ αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις»

Την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο αμερικανικό δεξαμενόπλοιο Safesea Vishnu, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, κοντά στη Βασόρα του Ιράκ, ανέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, κατηγορώντας το ότι αγνόησε τις προειδοποιήσεις τους.

Πρόκειται για το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση στον Περσικό Κόλπο από ιρανικά σκάφη, που φέρονται να ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά. Το δεύτερο ήταν το ελληνόκτητο πλοίο «Zefyros», με σημαία Μάλτας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο Fars, «νωρίς το πρωί, το πλοίο Safesea Vishnu, ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, χτυπήθηκε στο βόρειο Περσικό Κόλπο, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις του Πολεμικού Ναυτικού του IRGC, ως ένα από τα περιουσιακά στοιχεία του τρομοκρατικού στρατού των ΗΠΑ».

🔴 نفتکش آمریکایی در خلیج فارس مورد اصابت قرار گرفت



روابط‌عمومی سپاه: سحرگاه امروز کشتی “safe sia" با مالکیت امریکا و با پرچم جزایر مارشال به عنوان یکی از دارایی‌های ارتش تروریست امریکا در شمال خلیج فارس پس از بی‌توجهی به هشدار و اخطار نیروی‌ دریایی سپاه مورد اصابت قرار گرفت. — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 12, 2026

Νωρίτερα, ιρακινή πηγή ασφαλείας στη Βασόρα δήλωσε στο CNN ότι ένα ιρανικό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά θεωρείται ότι έπληξε τα δύο πλοία και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επίθεση σημειώθηκε εντός των ιρακινών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με τον επικεφαλής ενημέρωσης της κοινής διοίκησης επιχειρήσεων του Ιράκ, Αντιστράτηγο Σαάντ Μαάν. Χαρακτήρισε την επίθεση παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας και δήλωσε ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα.