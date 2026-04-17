FT: Η ΕΕ ετοιμάζει σαρωτικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο των εξαγορών και συγχωνεύσεων

Τη μεγαλύτερη χαλάρωση κανονισμών για εξαγορές και συγχωνεύσεις εδώ και δεκαετίες ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αντιμετωπίσει τις διαρκώς αυξανόμενες πιέσεις για τη δημιουργία παγκόσμιων κολοσσών που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν εταιρείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει μεγαλύτερο βάρος στην «καινοτομία, τις επενδύσεις και την ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς», όταν αποφασίζει εάν θα υπογράψει συμφωνίες, αναφέρεται στο προσχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν στη διάθεσή τους οι Financial Times.

Οι προτεινόμενες αλλαγές – αν προχωρήσουν – θα σηματοδοτήσουν τη μεγαλύτερη αναταραχή στις Βρυξέλλες από τις αρχές του 2000 όταν οι ρυθμιστικές αρχές έβαλαν στο στόχαστρο των αποφάσεών τους τις εξαγορές και της συγχωνεύσεις.

Οι νέοι κανονισμοί για τις συγχωνεύσεις, που υπόκεινται ακόμα σε αλλαγές, θα μπορούσαν να διευρύνουν τους όρους με τους οποίους οι Βρυξέλλες κρίνουν εάν μια συγχώνευση είναι αποδεκτή. Οι μεταρρυθμίσεις αναμένονται με μεγάλο ενθουσιασμό από τους διαπραγματευτές και τους επενδυτές που εξετάζουν πιθανές μελλοντικές συγχωνεύσεις.

Στόχος οι «ευρωπαϊκοί πρωταθλητές»

Εάν τελικά υιοθετηθούν οι αλλαγές από την Επιτροπή, η νέα πολιτική προσέγγιση θα αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή στο πολιτικό κλίμα σε ολόκληρη την ήπειρο, καθώς υπάρχουν εκκλήσεις από φορείς και κυβερνήσεις να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους «Ευρωπαίους πρωταθλητές» να αντιμετωπίσουν εταιρικούς κολοσσούς στις ΗΠΑ και την Κίνα.

«Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν μια ρήξη με το παρελθόν», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ, αποκαλώντας τις «μια φιλόδοξη προσέγγιση που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του ολοένα και πιο απαιτητικού παγκόσμιου ανταγωνισμού». Ο αξιωματούχος πρόσθεσε επίσης ότι οι κατευθυντήριες γραμμές αντικατοπτρίζουν «τις προτεραιότητες αυτής της Επιτροπής και τις φιλοδοξίες της».

Για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ταχθεί υπέρ μίας «νέας προσέγγισης» για τον ανταγωνισμό που θα υποστηρίζει περισσότερο τις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με έντονες αντιρρήσεις φιλελεύθερων χωρών, αλλά και αξιωματούχων της Κομισιόν που φοβούνται ότι αν χαλαρώσουν οι κανονισμοί στις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις, τότε θα πληγεί η καινοτομία, θα περιοριστούν οι επενδυτές και, τελικά, οι καταναλωτές θα πληρώνουν περισσότερα για προϊόντα και υπηρεσίες.

Γεωπολιτικές πιέσεις και νέα κριτήρια

Στο προσχέδιο της Κομισιόν τονίζεται επίσης ότι οι αλλαγές που συντελούνται στο γεωπολιτικό σκηνικό οδηγούν στο να επικεντρωθούν περισσότερο σε τομείς που χρειάζονται καινοτομία για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.

Επίσης, καλεί τις ευρωπαϊκές αντιμονοπωλιακές αρχές να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπο των συγχωνεύσεων στην «κλίμακα, την καινοτομία, τις επενδύσεις και την ανθεκτικότητα ως παράγοντες που ευνοούν τον ανταγωνισμό και μπορούν να επωφεληθούν από έναν βαθμό ενοποίησης».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως δεν έχει τοποθετηθεί για το δημοσίευμα των Financial Times.