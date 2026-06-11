FT: Η ΕΕ σχεδιάζει να «πριονίσει» τις εξουσίες της Κάγια Κάλλας - Το «βιτριολικό» σχόλιο της Μόσχας

Προτάσεις για μεταρρύθμιση της διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υφίσταται εδώ και 15 χρόνια, ώστε να βελτιωθεί η αντίδραση σε γεωπολιτικές κρίσεις, «σκέφτονται» Γαλλία και Γερμανία, θέτοντας ωστόσο στο «στόχαστρο» την Κάγια Κάλλας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, το Παρίσι, το Βερολίνο και άλλες πρωτεύουσες εξετάζουν επιλογές που περιλαμβάνουν την αφαίρεση εξουσιών από την επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλλας και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της (EEAS), η οποία έχει προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο.

Το σχέδιο προβλέπει την «επιστροφή» των αρμοδιοτήτων αυτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι πέντε υψηλόβαθμους αξιωματούχους που είναι ενημερωμένοι σχετικά με αυτές τις συζητήσεις.

«Η Κάγια εκνεύρισε τους πάντες»

Το δημοσίευμα προκάλεσε άμεση αντίδραση της Μόσχας -με την οποία η Κάλλας αντιπαρατίθεται συνεχώς. Ο στενός συνεργάτης του Πούτιν, Κίριλ Ντιμτρίεφ αναδημοσίευσε το άρθρο με το σχόλιο «Η Κάγια κατάφερε να εκνευρίσει τους πάντες».

Kaja succeeded in annoying everyone. https://t.co/3W1A28Gc6d — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) June 11, 2026

Βέβαια το δημοσίευμα αυτό δεν έρχεται εν κενώ. Το τελευταίο διάστημα η ΕΕ, που στηρίζει την Ουκρανία, ετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, το οποίο θέτει στο επίκεντρο ενέργεια, τράπεζες και κρυπτονομίσματα, εμπόριο αλλά και τη βίζα για Ρώσους στρατιώτες.