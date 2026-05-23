FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση εκεχειρίας κατά 60 μέρες -Διπλωματικός αγώνας δρόμου για συμφωνία

Οι ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ τους τελευταίους μήνες σε μια προσωρινή συμφωνία που θα μπορούσε να παρατείνει την εύθραυστη εκεχειρία και να ανοίξει τον δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μέσα σε ένα κλίμα έντασης, αμοιβαίας δυσπιστίας και διεθνών πιέσεων, οι διαμεσολαβητές επιχειρούν να αποτρέψουν μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με αντάλλαγμα παραχωρήσεις σε κυρώσεις, εμπλουτισμό ουρανίου και περιφερειακή ασφάλεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι διαμεσολαβητές πιστεύουν ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη πλησιάζουν σε μια συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και θέτουν το πλαίσιο για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Άτομα που ενημερώθηκαν για τις κρίσιμες συνομιλίες δήλωσαν ότι η δρομολογημένη συμφωνία θα περιλαμβάνει σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και δέσμευση για συζήτηση της αραίωσης ή της παράδοσης του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ θα χαλαρώσουν επίσης τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και θα συμφωνήσουν στην άρση των κυρώσεων, καθώς και στη σταδιακή αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης που κατέχει στο εξωτερικό.



Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαέλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε το Σάββατο (23/5) ότι η Τεχεράνη συζητά ένα «μνημόνιο κατανόησης» για τον τερματισμό του πολέμου ως πρώτη φάση μιας συμφωνίας, προτού προχωρήσει στην επεξεργασία των λεπτομερειών μιας ευρύτερης συμφωνίας εντός 30 έως 60 ημερών. «Οριστικοποιούμε τώρα αυτό το μνημόνιο συνεννόησης», είπε.

Οι μεσολαβητές ελπίζουν ότι οι όροι της συμφωνίας θα αποτρέψουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από το να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. «Η συμφωνία φαίνεται να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Βρίσκεται τώρα στους Αμερικανούς για αναθεώρηση», δήλωσε ένας διπλωμάτης που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες. «Οι Ιρανοί είναι πιθανώς έτοιμοι να δώσουν περισσότερα για την πυρηνική ενέργεια, αλλά δεν θα το κάνουν όσο ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη - αυτή η συμφωνία βοηθά στη γεφύρωση του χάσματος».

Τα σημάδια προόδου ήρθαν μετά από κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ διαπραγματευτών του Πακιστάν, του Κατάρ και Ιρανών ομολόγων τους την Πέμπτη και την Παρασκευή. Οι μεσολαβητές βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ενώ συνομιλούσαν και με την ιρανική αντιπροσωπεία, της οποίας επικεφαλής είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.



Ο Γκαλιμπάφ, ένας από τους κορυφαίους πολιτικούς ηγέτες του Ιράν εν καιρώ πολέμου, δήλωσε στον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, επικεφαλής διαπραγματευτή του Πακιστάν, ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από τα «δικαιώματά» της, ειδικά όταν έχει να κάνει με τις ΗΠΑ, οι οποίες «δεν ήταν ειλικρινείς και δεν μπορούν να εμπιστευτούν». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει τη διπλωματία για να διασφαλίσει τα «νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά» του. Ο Γκαλιμπάφ είπε επίσης ότι το Ιράν είχε ανοικοδομήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, η οποία ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου, και ήταν έτοιμο να απαντήσει με πιο «συντριπτικό» τρόπο σε περίπτωση που οι ΗΠΑ διαπράξουν την «απερισκεψία» της επανέναρξης του πολέμου, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Υπογραμμίζοντας την εύθραυστη κατάσταση της προόδου, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ είπε ότι οι δύο πλευρές ήταν και οι δύο «πολύ μακριά και πολύ κοντά» σε μια συμφωνία. «Από τη μία πλευρά, έχουμε την εμπειρία των αντιφατικών δηλώσεων και των μεταβαλλόμενων θέσεων της αμερικανικής πλευράς. Έχουν εκφράσει αντικρουόμενες θέσεις αρκετές φορές», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ. «Δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτή η προσέγγιση δεν θα αλλάξει.

🔴 BREAKING: Mediators believe they are closing in on a deal to extend the US ceasefire with Iran by 60 days and lay the framework for discussions on Tehran’s nuclear program, the Financial Times reports. pic.twitter.com/MPsNnMy5tV — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 23, 2026

«Από την άλλη πλευρά, οι απόψεις [των δύο πλευρών] πλησιάζουν, όχι με την έννοια ότι έχουμε καταλήξει σε συμφωνία σε τόσο σημαντικά ζητήματα, αλλά με την έννοια ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία ικανοποιητική λύση βάσει ενός συνόλου παραμέτρων».



Ένα από τα μεγάλα εμπόδια ήταν η επιμονή του Τραμπ ότι το Ιράν πρέπει να παραδώσει το απόθεμά του των 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κοντά σε επίπεδα πυρηνικής προστασίας και ότι η δημοκρατία δεν πρέπει ποτέ να έχει την ικανότητα να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαίτησε επίσης από το Ιράν να κατεδαφίσει τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του - Νατάνζ, Φορντό και Ισφαχάν - τις οποίες οι ΗΠΑ βομβάρδισαν μετά την ένταξή τους στον 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της δημοκρατίας τον περασμένο Ιούνιο.



Το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού πιστεύεται ότι βρίσκεται κάτω από τα ερείπια αυτών των εγκαταστάσεων, κυρίως στο Ισφαχάν.