«Φτάνει η ξεφτίλα»: Νέα μετωπική Ζωής - Φλωρίδη και «έκρηξη» Γεωργαντά πριν τις κάλπες

Μετά από ένα δεκάωρο «ματς», στήθηκε στην Ολομέλεια η διπλή κάλπη για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, κατά των οποίων στρέφονται οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελέως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μυστική ψηφοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα ψηφοδέλτια είναι ανά αναφερόμενο πρόσωπο και σε αυτά αναγράφονται και οι δυο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής, εκείνη του ΠΑΣΟΚ καθώς και η κοινή των ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς.

Προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και να συγκροτηθεί η προανακριτική, απαιτείται η θετική ψήφος από 151 βουλευτές, ωστόσο η ΝΔ έχει ξεκαθαρίσει εξαρχής πως δεν συναινεί.

Κωνσταντοπούλου: Τρελή είπαν και την Ιωάννα της Λωραίνης

Η θυελλώδης συνεδρίαση έκλεισε με έναν ακόμη καβγά ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιώργο Φλωρίδη. Αφορμώμενη από την αναφορά του υπουργού Δικαιοσύνης στα περί… παγκακιού του Γιώργου Κωνσταντίνου στο «Ξύπνα, Βασίλη», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προειδοποίησε πως οι «τρελές» είναι εκείνες που θα οδηγήσουν την κυβέρνηση στον πέλεκυ της Δικαιοσύνης.

«Τρελές είπαν πολλές στην ιστορία. Και στον Μεσαίωνα έκαιγαν τις μάγισσες. Και την Ιωάννα της Λωραίνης την είπαν τρελή! Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη...», όπως είπε.

Όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης μάλιστα ανέβηκε στο βήμα, εκείνη συνέχιζε να αντιδρά στα λεγόμενά του, φωνάζοντάς του: «φασίστας», «λέτε ψέματα».

Φλωρίδης σε Ζωή: Ανεβείτε στο έδρανο να δούμε όλο το θέαμα

«Κάντε μια προσπάθεια να ανεβείτε στο έδρανο κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να ακούμε μόνο της φωνή σας, θέλουμε να δούμε όλο το θέαμα….» σχολίασε τότε ο Γιώργος Φλωρίδης, εν μέσω νέων αντιδράσεων από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Οι διακοπές ωστόσο συνεχίστηκαν πυροδοτώντας την έκρηξη του προεδρεύοντος Γιώργου Γεωργαντά. «Φτάνει πια κυρία Κωνσταντοπούλου! Φτάνει αυτή η ξεφτίλα! Ούτε στις χειρότερες αντιπαραθέσεις δεν υπήρξε ποτέ αυτό το χάλι από σοβαρούς πολιτικούς που αντιπολιτεύτηκαν εδώ μέσα! Είστε υπερήφανη;» ανέφερε ο γαλάζιος αντιπρόεδρος για να λάβει το θερμό χειροκρότημα των βουλευτών της ΝΔ.