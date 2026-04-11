«Φτάνει πια ο θάνατος»: Νέα δραματική έκκληση του Πάπα Λέοντα προς τους ισχυρούς της γης

Σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα στην καρδιά της Ρώμης, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ηγήθηκε της Αγρυπνίας για την Ειρήνη το βράδυ του Σαββάτου (11/4), στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στους ισχυρούς της γης: «Σταματήστε!». Παρουσία 10.000 πιστών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Ποντίφικας κάλεσε τους ηγέτες των εθνών να εγκαταλείψουν τον σχεδιασμό των όπλων και του θανάτου και να επιστρέψουν στο τραπέζι της διαμεσολάβησης.

Ο Πάπας Λέων ξεκίνησε την ομιλία του με μια ανατριχιαστική αναφορά στις επιστολές που λαμβάνει από παιδιά που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες. «Μέσα από τον φακό της αθωότητάς τους, αντιλαμβάνεται κανείς όλη τη φρίκη και την απανθρωπιά πράξεων για τις οποίες κάποιοι ενήλικες καυχιούνται με υπερηφάνεια», τόνισε, καλύπτοντας την απόσταση μεταξύ της διπλωματικής αλαζονείας και της ανθρώπινης οδύνης.

Πριν από λίγες ημέρες ο Πάπας Λέων «κάρφωσε» την παγκόσμια ελίτ, τονίζοντας ότι η ακραία φτώχεια είναι θέμα καθαρής απληστίας.

Όχι στα drones, ναι στην αξιοπρέπεια

Σε μια εποχή που η τεχνολογία του πολέμου κυριαρχεί, ο Πάπας ήταν ξεκάθαρος. Περιέγραψε ένα «Βασίλειο του Θεού» στο οποίο δεν έχουν θέση ούτε τα ξίφη, ούτε τα drones, ούτε η εκδίκηση και το άδικο κέρδος. «Φτάνει πια με την επίδειξη ισχύος! Φτάνει με τον πόλεμο! Η πραγματική δύναμη φαίνεται στην υπηρεσία της ζωής και όχι στον θάνατο», υπογράμμισε, ζητώντας από την ανθρωπότητα να σπάσει τον «δαιμονικό κύκλο του κακού».

Υπακοή στον Θεό, όχι στις ανθρώπινες αυθεντίες

Το πιο αιχμηρό σημείο της παρέμβασής του ήταν η υπενθύμιση ότι η Εκκλησία θα συνεχίσει να ζητά ειρήνη «ακόμη και όταν η απόρριψη της λογικής του πολέμου οδηγεί σε παρανόηση και περιφρόνηση». Ο Πάπας Λέων προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας ότι η Εκκλησία ενσταλάζει την «υπακοή στον Θεό παρά σε οποιαδήποτε ανθρώπινη αυθεντία», ειδικά όταν παραβιάζεται κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η ειρήνη δεν είναι ουτοπία

Επικαλούμενος την παρακαταθήκη του Αγίου Ιωάννη Παύλου Β΄ και το σύνθημα «Ποτέ ξανά πόλεμος», ο Ποντίφικας κάλεσε κάθε κοινότητα να γίνει ένα «σπίτι ειρήνης». Χρησιμοποιώντας την εικόνα του Ροδαρίου, σημείωσε ότι η ειρήνη κερδίζει έδαφος λέξη-λέξη και πράξη-πράξη, όπως το νερό που τρυπάει τον βράχο.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να παρασυρθούν από τον ρυθμό ενός κόσμου που δεν ξέρει τι κυνηγά», κατέληξε, σφραγίζοντας μια βραδιά που θύμισε σε όλους ότι η Ανάσταση που περιμένουμε δεν μπορεί να έρθει μέσα από νέα χαρακώματα.