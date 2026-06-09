«Φτάνει πια»: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες
Οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας πιο αποτελεσματική προστασία, πρόληψη και θεσμικές αλλαγές.
Συγκέντρωση για τις γυναικοκτονίες πραγματοποιείται το απόγευμα της Τρίτης (9/6) στην πλατεία Συντάγματος, με πολίτες, συλλογικότητες και εκπροσώπους φορέων να δίνουν το «παρών» ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται στο κέντρο της Αθήνας, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, με βασικό αίτημα την προστασία των γυναικών και την αναγνώριση της σοβαρότητας των γυναικοκτονιών ως κοινωνικού φαινομένου.
Στο σημείο βρέθηκε και μίλησε η Στέλλα Σάμου, δημόσια υπάλληλος και μέλος του πανελλαδικού σωματείου για τα γυναικεία δικαιώματα «Το Μωβ»,, η οποία τόνισε ότι «πρέπει κάποτε να δυναμώσουμε τη φωνή μας και να πούμε ένα φτάνει πια». Η ίδια υποστήριξε πως η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κάνοντας λόγο για αύξηση που, όπως ανέφερε, φτάνει το 110%. Παράλληλα ζήτησε την ενίσχυση της κρατικής μέριμνας για τα παιδιά που μένουν πίσω μετά από τέτοια εγκλήματα, επισημαίνοντας ότι συχνά μεγαλώνουν με σοβαρά ψυχοκοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
Από την πλευρά της, η ομότιμη καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου Γεωργία Πετράκη υπογράμμισε ότι οι γυναικοκτονίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως ένα βαθύ κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί συλλογική αντίδραση. Όπως σημείωσε, οι υπάρχουσες δομές πρόληψης είναι υποστελεχωμένες, ενώ το θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται ενίσχυση τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και της δικαιοσύνης. Η ίδια τόνισε την ανάγκη οι γυναικοκτονίες να αναγνωριστούν ως ιδιαίτερο, έμφυλο έγκλημα, που συνδέεται με ευρύτερες κοινωνικές και δομικές ανισότητες.
Οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας πιο αποτελεσματική προστασία, πρόληψη και θεσμικές αλλαγές απέναντι στη βία κατά των γυναικών.