«Φτάνει πια»: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες

Συγκέντρωση για τις γυναικοκτονίες πραγματοποιείται το απόγευμα της Τρίτης (9/6) στην πλατεία Συντάγματος, με πολίτες, συλλογικότητες και εκπροσώπους φορέων να δίνουν το «παρών» ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται στο κέντρο της Αθήνας, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, με βασικό αίτημα την προστασία των γυναικών και την αναγνώριση της σοβαρότητας των γυναικοκτονιών ως κοινωνικού φαινομένου.



Στο σημείο βρέθηκε και μίλησε η Στέλλα Σάμου, δημόσια υπάλληλος και μέλος του πανελλαδικού σωματείου για τα γυναικεία δικαιώματα «Το Μωβ»,, η οποία τόνισε ότι «πρέπει κάποτε να δυναμώσουμε τη φωνή μας και να πούμε ένα φτάνει πια». Η ίδια υποστήριξε πως η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κάνοντας λόγο για αύξηση που, όπως ανέφερε, φτάνει το 110%. Παράλληλα ζήτησε την ενίσχυση της κρατικής μέριμνας για τα παιδιά που μένουν πίσω μετά από τέτοια εγκλήματα, επισημαίνοντας ότι συχνά μεγαλώνουν με σοβαρά ψυχοκοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

#greektiktok #flashgr #foryou ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr @flashgrofficial Η Στέλλα Σάμου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μωβ, μίλησε στον φακό του FLASH, στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας τοποθέτησης για ζητήματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Αναφερόμενη στους λόγους της παρουσίας της, υπογράμμισε την ανάγκη να «δυναμώσει η φωνή» απέναντι στη βία κατά των γυναικών, κάνοντας λόγο για ένα φαινόμενο που, όπως είπε, έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν συμβάλει στον εγκλωβισμό γυναικών σε τοξικές σχέσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Η ίδια αναφέρθηκε και στις κοινωνικές συνέπειες της έμφυλης βίας, τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που μένουν πίσω μετά από τέτοιες τραγωδίες, καθώς και την ανάγκη η πολιτεία να στηρίζει ουσιαστικά αυτές τις περιπτώσεις. Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης #tiktokergreece





Από την πλευρά της, η ομότιμη καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου Γεωργία Πετράκη υπογράμμισε ότι οι γυναικοκτονίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως ένα βαθύ κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί συλλογική αντίδραση. Όπως σημείωσε, οι υπάρχουσες δομές πρόληψης είναι υποστελεχωμένες, ενώ το θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται ενίσχυση τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και της δικαιοσύνης. Η ίδια τόνισε την ανάγκη οι γυναικοκτονίες να αναγνωριστούν ως ιδιαίτερο, έμφυλο έγκλημα, που συνδέεται με ευρύτερες κοινωνικές και δομικές ανισότητες.

#greektiktok #flashgr #foryou ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr @flashgrofficial Συγκέντρωση για τις γυναικοκτονίες πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (9/6) στην πλατεία Συντάγματος, με πολίτες, συλλογικότητες και φορείς να δίνουν το παρών ζητώντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η κοινωνιολόγος Γεωργία Πετράκη τόνισε την ανάγκη να υπάρξει κοινωνική αφύπνιση και αντίδραση απέναντι στα εγκλήματα κατά των γυναικών, επισημαίνοντας τα κενά στην πρόληψη και στη δικαιοσύνη. Οι συμμετέχοντες με πανό και συνθήματα ζήτησαν την προστασία των γυναικών και την ουσιαστική αναγνώριση της σοβαρότητας των γυναικοκτονιών ως κοινωνικού φαινομένου. Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης #tiktokergreece





Οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας πιο αποτελεσματική προστασία, πρόληψη και θεσμικές αλλαγές απέναντι στη βία κατά των γυναικών.