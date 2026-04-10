«Φθηνή προπαγάνδα οι επιθέσεις», λέει η πρόεδρος της Ένωσης Αθέων για το φανερό δείπνο

Μακριά από το κλίμα της θρησκευτικής θλίψης που επικρατεί λόγω της ημέρας, μέλη και φίλοι της Ένωσης Αθέων συγκεντρώθηκαν και φέτος σε κεντρικό ψητοπωλείο της Αθήνας για τον καθιερωμένο πλέον «φανερό δείπνο». Πρόκειται για μια εκδήλωση που διοργανώνεται εδώ και 12 χρόνια, όχι μόνο στην πρωτεύουσα αλλά και σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Βόλο, με στόχο τη γνωριμία και τη συζήτηση.

Στον αντίποδα της θρησκευτικής κατάνυξης των χριστιανών, ο «φανερός δείπνος» για όσους συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση παραμένει μια πράξη κοινωνικοποίησης χωρίς «περιορισμούς από υπερφυσικά όντα», όπως ανέφεραν οι άθεοι στην προαναγγελία τους για το δείπνο της Μεγάλης Παρασκευής.

Credits: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

«Ποτέ δεν έχουμε πει ότι ερχόμαστε να φάμε κρέας»

Μιλώντας στον FLASH, η πρόεδρος της Ένωσης Αθέων, Βασιλική Κοϊτσάνου, ξεκαθάρισε το σκεπτικό πίσω από τη επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας. «Είμαστε εδώ για να συμφάγουμε σε μια ημέρα που κατά τεκμήριο οι περισσότεροι είναι ελεύθεροι και δεν δουλεύουν», ανέφερε, τονίζοντας ότι η συνάντηση αυτή είναι μία από τις πολλές που πραγματοποιούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Το «αγκάθι» της κρεατοφαγίας και τα σουβλατζίδικα

Απαντώντας στις επικρίσεις περί σκόπιμης κρεατοφαγίας την ημέρα της αυστηρότερης νηστείας, η Βασιλική Κοϊτσάνου ήταν κατηγορηματική. «Τα περί κρεατοφαγίας δεν ισχύουν. Ποτέ δεν έχουμε πει ότι ερχόμαστε για να φάμε κρέας» υπογράμμισε, ενώ για να αιτιολογήσει τον τόπο συγκέντρωσης, ένα από τα πιο κεντρικά και γνωστά ψητοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας η πρόεδρος της Ένωσης Αθέων είπει ότι η επιλογή των καταστημάτων γίνεται με γνώμονα την πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. «Πηγαίνουμε σε μαγαζιά που όλως τυχαίως είναι σουβλατζίδικα που εξυπηρετούν και τουρίστες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πρόκληση ή ορθολογισμός;

Για την Ένωση Αθέων, η συγκέντρωση δεν αποτελεί κίνηση ασέβειας. «Αν κάποιοι το θεωρούν πρόκληση, το θεωρούν οι ίδιοι», δήλωσε η πρόεδρος, παραλληλίζοντας τη συνάντηση με άλλες δράσεις τους, όπως τα «Ηλιούγεννα» (χειμερινό ηλιοστάσιο) ή τη γιορτή του «Αγίου Οινοπνεύματος». Χαρακτήρισε τη στοχοποίηση των αθέων ως «σκανδαλοθηρική και φθηνή προπαγάνδα», επιμένοντας ότι η δική τους επιλογή είναι η «ομορφιά της παρέας» και η συζήτηση για τα επιτεύγματα της επιστήμης.

Η Βασιλική Κοϊτσάνου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ζήτημα της ασφάλειας, υπενθυμίζοντας αντιδράσεις από «βάνδαλους και τραμπούκους» την περίοδο της Χρυσής Αυγής. Είναι ενδεικτικό ότι, ενώ στην Αθήνα η συνάντηση έγινε σε γνωστό σημείο, στη Θεσσαλονίκη η ακριβής τοποθεσία του δείπνου κρατήθηκε μυστική για λόγους ασφαλείας, με τα μέλη να ορίζουν μόνο σημείο προσυνάντησης.

«Δεν είναι υποχρεωτικό να φάει ο άλλος κρέας» είπε ένας από τους θαμώνες του φανερού δείπνου, υπογραμμίζοντας ότι δεν διαπιστώνει τίποτα το προκλητικό σε κάποιους ανθρώπους που συγκεντρώνονται να φάνε.