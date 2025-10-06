Φθιώτιδα: Μελισσοκόμος καταγράφει αρκούδα να κλέβει την κυψέλη του - Σε επιφυλακή οι κάτοικοι

Το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως οι αρκούδες κάνουν ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία τους, με τις επιθέσεις τους να προκαλούν προβλήματα όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και σε επαγγελματίες της υπαίθρου, όπως αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Μια τέτοια περίπτωση σημειώθηκε πρόσφατα στα Αργύρια Φθιώτιδας, όπου ένας μελισσοκόμος είδε την κυψέλη του να γίνεται... «σνακ» για μια αρκούδα.

Ο ίδιος πρόλαβε να καταγράψει το περιστατικό σε βίντεο και το ανέβασε στα social media. Στο υλικό που δημοσίευσε στο TikTok, η αρκούδα φαίνεται καθαρά να πλησιάζει, να αρπάζει την κυψέλη και να φεύγει ανενόχλητη.

Δείτε βίντεο:

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πέντε επιθέσεων που έχουν σημειωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στη δυτική Φθιώτιδα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε μελίσσια, καταστρέφοντας κυψέλες αλλά και την ήδη περιορισμένη παραγωγή μελιού.

Σύμφωνα με τον γραμματέα του Μελισσοκομικού Συλλόγου Φθιώτιδας, Πάνο Μαργαρίτη, τέσσερις μελισσοκόμοι στο χωριό Αργύρια και ακόμη ένας στο Κυριακοχώρι είδαν τα μελίσσια τους να πλήττονται. «Η χρονιά είναι ήδη εξαιρετικά δύσκολη. Δεν υπήρξε παραγωγή μελιού και οι μελισσοκόμοι προσπαθούν να συντηρήσουν τα μελίσσια τους με παλαιότερα έσοδα ή από άλλες πηγές. Οι ζημιές από τις αρκούδες επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση», είπε μιλώνταςστην τοπική ιστοσελίδα lamianow.gr.

Η τελευταία επίθεση στο Κυριακοχώρι σημειώθηκε σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από τα τελευταία σπίτια του χωριού, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους. «Οι αρκούδες κατεβαίνουν όλο και χαμηλότερα, όλο και πιο συχνά, καθώς έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους», πρόσθεσε ο κ. Μαργαρίτης.