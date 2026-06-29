Φθιώτιδα: Προφυλακιστέος 65χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 12χρονου στο αυτοκίνητό του

Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα μετά τη σύλληψη και την προφυλάκιση 65χρονου, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανηλίκου που είχε μόλις συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του lamiareport.gr, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 10 Μαΐου, ενώ η υπόθεση καταγγέλθηκε από την οικογένεια του παιδιού λίγες ημέρες αργότερα, με τις Αρχές να προχωρούν άμεσα στη διερεύνησή της.

Κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 65χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη γνωριμία του με τον ανήλικο, προσεγγίζοντάς τον με το πρόσχημα ότι θα τον μετέφερε στο σπίτι του. Ωστόσο, αντί να ακολουθήσει τη συμφωνημένη διαδρομή, φέρεται να τον οδήγησε με το αυτοκίνητό του σε απομονωμένη περιοχή, όπου, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του παιδιού.

Η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν καταθέσεις και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε συχνή παρουσία στην περιοχή όπου συνήθιζαν να παίζουν ο 12χρονος και άλλα παιδιά.

Ο 65χρονος συνελήφθη κατόπιν εντάλματος του Ανακριτή Λαμίας και οδηγήθηκε ενώπιόν του την Παρασκευή 26 Ιουνίου, λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 65χρονος

Η απολογία του διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες. Μετά την ολοκλήρωσή της, Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκισή του, κρίνοντας ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Ο 65χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ ενώπιον των δικαστικών αρχών κατέθεσε και μάρτυρας υπεράσπισής του.

Η έρευνα των δικαστικών αρχών της Λαμίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 65χρονος αφορούν ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα, τα οποία, εφόσον αποδειχθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, επισύρουν βαρύτατες ποινικές κυρώσεις.